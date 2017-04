Cessen un assessor d'ERC a la Diputació per amenaces a un membre de SCC

ERC va destituir «de totes les seves responsabilitats amb efectes immediats» Carles Feiner, fins ara el seu assessor a la Diputació de Barcelona, per les seves amenaces a Juan Arza, membre de l'entitat Societat Civil Catalana (SCC).



Feiner va escriure: «El que em produeix fàstic és que fills de puta feixistes i «ejpañioles» com Juan Arza no sàpiguen viure sense tocar els collons al proïsme. Deixo constància pública del tema perquè si algun dia se me'n va la pinça i li arrenco el cap a un d'aquests fills de puta ningú pensi que la cosa és gratuïta».