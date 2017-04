Podem justifica la visita del TramaBus a Catalunya per casos com el de Prenafeta

La campanya estatal de Podem de l'anomenat TramaBus visitarà Catalunya durant cinc dies, del 14 al 19 de maig.



Així ho va anunciar el secretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, en una roda de premsa al Parlament. El líder «podemita» va alertar que hi ha tot un «sistema de govern i governança» vinculat a la corrupció, també a Catalunya, per justificar la presència del TramaBus.



Fachin va aprofitar que l'exaltcàrrec de Convergència Lluís Prenafeta va reconèixer comissions d'entre el 3% i el 4% en operacions del cas Pretòria, per argumentar que la campanya de Podemos passi per Catalunya.



Fachin va afegir que l'estructura d'aquesta gira de cinc dies es dissenyarà des de Catalunya, i també ha informat que el TramaBus posarà en valor aquella ciutadania que moltes vegades sense suport es va enfrontar a la corrupció «i n'ha patit les conseqüències».