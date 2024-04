235 alumnes de 6è de primària ballen per l'equitat a Sant Gregori i reivindiquen la dansa com a eina per a la salut

Fins a 235 alumnes de 6è de primària han ballat per l'equitat a Sant Gregori (Gironès), aprofitant que el proper 29 d'abril es celebra el Dia Mundial de la Dansa. Els nens i nenes de les escoles Domeny, Pericot i Migdia de Girona, juntament amb l'Agustí Xifra de Sant Gregori han mostrat les seves coreografies, que han anat preparant durant els darrers set mesos, en el marc del projecte 'Danses urbanes a l'escola'. Un projecte en el qual s'han realitzat 58 sessions lectives amb la participació de sis mestres i tres ballarins especialitzats en dansa urbana. A més, ha comptat amb la col·laboració d'estudiants del Grau de Mestre de la UdG, encarregats d'impartir tretze sessions complementàries de dansa urbana.

Un instant de les danses que han fet els alumnes a Sant Gregort / UdG

La jornada també ha servit per llegir un manifest en suport a la dansa i per reivindicar-la com una eina que afavoreix "l’equitat i la salut". El text, signat per la directora de la Càtedra Moviment i Llenguatges de la Universitat de Girona, Dolors Cabañete, el director del festival Girona en Moviment, David Rodriguez i alumnes representants dels quatre centres educatius, considera que la dansa és "una finestra per a la inclusió i el respecte mutu" i reclama un "accés més ampli" per tal que els nens i nenes dels centres educatius puguin descobrir "el llenguatge del cos".

La jornada s'ha completat amb diverses activitats de dansa urbana per parelles, dinamitzades per la ballarina i pedagoga Sandra Jurado, i pels ballarins de dansa urbana Lluís Burch i Lidia Escola.

El projecte ‘Danses urbanes a l’escola’ és una iniciativa de la càtedra, juntament amb el festival de dansa Girona en Moviment (GeM), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Gregori i el suport de la Fundació Oncolliga Girona i la Fundació Girona Regió del Coneixement.