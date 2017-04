ERC demana fermesa als Comuns si l'Estat rebutja el referèndum pactat

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va valorar ahir positivament el suport ciutadà recollit pel Pacte Nacional pel Referèndum durant Sant Jordi i el de «la majoria de partits» però espera que, quan arribi el «moment» de celebrar-ho, els comuns no s'aliïn amb els defensors de «l'statu quo».



Segons va indicar Sabrià en la roda de premsa després de la permanent d'ERC, la diada de Sant Jordi «va ser excepcional», tant pel clima festiu amb què es va celebrar com també per «la feina feta pel Pacte Nacional pel Referèndum» en recollir «milers» de firmes de suport.



«Celebrem, a més, -ha afegit- la crida fet per la majoria de forces polítiques catalanes a favor del pacte nacional i de la convocatòria del referèndum» previst per a aquest any 2017.



«Ara esperem que, quan arribi el moment de convocar i celebrar el referèndum» les forces que donen suport el pacte però que desitgen un referèndum acordat amb l'Estat, com els comuns, «no s'aliïn amb els defensors de l'statu quo actual, sinó amb la gran majoria d'aquest país que vol decidir el futur a les urnes».



Segons el portaveu d'ERC, «és clar que el Govern espanyol no canviarà de posició» i que, en conseqüència, no hi ha possibilitat d'acord, cosa que no ha d'impedir, ha dit, que des de Catalunya «fem igualment el referèndum amb tot el convenciment, sense demanar permís».



«Esperem que la pluralitat vista ahir es reflecteixi també en aquell moment», va insistir Sabrià, que va elogiar la transcendència de l'acte celebrat divendres passat al Palau de la Generalitat, mitjançant el qual el Govern en ple, i també els alts càrrecs -secretaris generals i directors generals dels departaments- van signar un compromís de suport al referèndum. «Hi va haver un gest important d'unitat que ajuda a generar confiança i certeses on algú podria veure incerteses», va apuntar abans de matisar que perquè el referèndum es faci realitat, no només ha de comptar amb el compromís del Govern, «sinó que també caldrà el suport de tots», dels diputats, dels regidors dels ajuntaments i de la ciutadania, en general.



La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va afirmar que, «si no hi ha més volta de full, i si el govern del PP no reacciona de cap de les maneres, és evident que el Pacte pel Referèndum ha de trobar una manera de seguir aglutinant molta gent partidària que els catalans puguem exercir el nostre dret a decidir». A més, Pascal va assegurar que ni el PDeCAT ni el Govern de la Generalitat «no estem en la tessitura d'un segon 9-N», i va reiterar el seu compromís amb el referèndum vinculant.





Explicacions



Pascal, va assenyalar ahir que la seva formació no vol entrar en una «espiral de retrets» i que no ha de dir «res més» del cas de la gravació del coordinador organitzatiu, David Bonvehí, perquè és el moment que «parlin els altres», en al·lusió a ERC.