El Govern explicarà els detalls del referèndum en un acte el 4 de juliol

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va parlar ahir al matí de l'acte del 4 de juliol en el qual l'Executiu explicarà els detalls i la cobertura legal del referèndum. En un contacte amb la premsa, el també conseller d'Economia va assegurar que en aquest acte, que es farà a Barcelona sota el títol «Garanties.cat», el Govern explicarà «tots els detalls, les garanties i el caràcter vinculant» de la votació de l'1 d'octubre. Després d'inaugurar la jornada «Catalunya i la nova economia: la nova revolució industrial», que va organitzar Expansión a l'edifici Cuatrecasas de Barcelona, Junqueras va destacar la pedagogia informativa que es farà sobre el referèndum amb diversos actes arreu del territori.

El vicepresident va subratllar la importància de «compartir» la informació del referèndum amb tota la ciutadania, tant a través de la gira per 200 municipis del país, com a través de la pàgina web 'Garanties.cat', des d'on es resoldran dubtes al voltant de l'1-O i s'explicarà que la votació serà com qualsevol altra convocatòria electoral. Així, el Govern explicarà el 4 de juliol com s'elaborarà el cens, si podran votar els catalans a l'estranger tenint en compte que encara no està aprovada la llei del vot electrònic i si la cobertura legal del referèndum es tramitarà al Parlament amb una llei específica o bé si formarà part de la llei de transitorietat. En l'acte hi intervindran, a més del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i del mateix Junqueras, els diputats que han redactat les lleis.



Vigilància estatal

El Govern espanyol actuarà «pas a pas» per impedir el referèndum d'autodeterminació del dia 1 de juliol i això inclou una vigilància també de l'acte que el Govern celebrarà el pròxim 4 de juliol, on oferirà tots els detalls del referèndum i els aspectes tècnics i legals per fer possibles les votacions. Fonts de l'equip de Mariano Rajoy van apuntar a l'ACN que analitzaran el contingut d'aquest acte –i de la gira i el web que es crearà posteriorment- per si hi ha algun fet impugnable que es pugui afegir a les causes obertes. La Moncloa espera que el Govern i els partits independentistes avortin de mutu propi la convocatòria abans de la seva celebració, i que per tant no arribi el punt en què l'executiu de Mariano Rajoy hagi d'adoptar mesures «reactives».

Segons aquestes fonts, l'equip de Mariano Rajoy ha estudiat ja totes les variables que es poden produir d'aquí a l'1 d'octubre, i té a la seva disposició les diverses respostes administratives i legals per evitar que el Govern acabi posant les urnes perquè els ciutadans catalans puguin votar sobre la independència de Catalunya. «Som un govern seriós», apunten, tot insistint que el referèndum és il·legal i que per tant l'obligació del seu executiu és impedir-ne la celebració. L'Executiu espanyol confia que el Govern i els partits independentistes no arribin a l'últim estadi del referèndum i facin marxa enrere en una convocatòria que encara no s'ha fet formalment. Aquestes fonts esperen que els processos oberts fins ara, juntament amb la pressió que les repercussions legals poden tenir sobre el conjunt del Govern, evitin que hagi d'actuar amb mesures «reactives» per impedir un referèndum que –insisteixen- no es produirà.

Les mateixes fonts apunten que al seu entendre no existeix cap fórmula perquè el president de la Generalitat pugui assistir al Congrés dels Diputats per defensar el referèndum si la compareixença no va acompanyada d'una iniciativa que s'acabi sotmetent a votació. La presidenta del Congrés, Ana Pastor, encara no ha anunciat que disposa de la carta que Puigdemont li va enviar divendres, i s'espera que li doni algun tipus de resposta aquesta setmana.

Per altra banda, el portaveu de Catalunya Sí que es Pot (CSQEP), Joan Coscubiela, ha exigit avui al Govern de JxSí que, al marge dels «actes publicitaris» que vulgui realitzar, expliqui davant el Parlament la seva aposta pel referèndum i els detalls de la seva organització. En declaracions a la cambra catalana, Joan Coscubiela va apuntar que «el Govern de JxSí té tot el dret del món a fer els actes publicitaris i propagandístics que desitgi, però també té l'obligació de retre comptes davant del Parlament». Va advertir, en aquest sentit, que «el grau de menyspreu al qual (el Govern) està sotmetent al Parlament en un tema clau com és la convocatòria del referèndum, és una greu degradació de les funcions parlamentàries».



Propostes jurídiques

Paral·lelament, els lletrats del Parlament van presentar un informe amb observacions i propostes tècniques i jurídiques sobre la reforma del reglament de la cambra, tal com va publicar La Vanguardia i van confirmar a l'ACN fonts parlamentàries de Junts pel Sí. El document dels experts, que no té caràcter vinculant, suggereix que la reforma –que van impulsar JxSí i la CUP per tramitar les lleis de la desconnexió– garanteixi el dret dels partits minoritaris perquè puguin presentar esmenes en lleis de lectura única, i que compti amb un consens «ampli». Fonts parlamentàries de JxSí van explicar a l'ACN que l'informe els va «sorprendre» ja que arriba després que la ponència s'hagi acabat, així com les tasques de la comissió.

Des de JxSí van explicar que «el més lògic» era que l'informe de la Junta de lletrats del Parlament arribés durant la ponència, per tal de poder-lo debatre i discutir. Tot i això, fonts de la coalició independentista asseguren que les consideracions de l'informe són «oportunes».