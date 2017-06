Estat i Generalitat pacten fer la Junta de Seguretat el 10 de juliol

El Ministeri d'Interior i la Generalitat van acordar ahir celebrar la Junta de Seguretat de Catalunya el pròxim 10 de juliol, després de mesos de distanciament per intentar consensuar una data per a aquesta cimera, que no es convoca des del març de 2009.

Segons van informar a Efe fonts coneixedores de les negociacions entre el ministeri i la conselleria d'Interior, la reunió de la Junta, presidida pel president català, Carles Puigdemont, se celebrarà el dilluns 10 de juliol a les 12.00 hores del migdia.

Segons la fonts, la data es va acordar en una conversa telefònica que ahir van mantenir el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i el conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané, que va posar fi als distanciaments mantinguts fins ara i ha permès pactar una data per celebrar la cimera abans de l'estiu, com pretenia l'executiu català.

El conseller d'Interior, Jordi Jané, va valorar ahir que convocar la Junta de Seguretat de Catalunya és «un acte de normalitat» i que dona compliment al que preveu l'article 164 de l'Estatut de Catalunya; un article que estableix que la coordinació de les polítiques de seguretat i de l'activitat policial correspon a un organisme paritari entre la Generalitat i l'Estat i que, segons va recordar, «no ha estat esmenat».

«Sempre és positiu arribar a acords en l'àmbit de la seguretat», va valorar Jané.

Els dos departaments van tancar ahir l'ordre del dia de la Junta de Seguretat a falta d'alguns petits serrells de redacció i en espera de tancar la data, que s'ha desbloquejat aquest migdia.

En concret, en l'ordre del dia acordat ahir figuren l'anàlisi de la petició de la Generalitat perquè els Mossos d'Esquadra s'integrin en el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), al qual ara assisteixen com a convidats, així com que tinguin una presència permanent a la Taula d'Avaluació del risc antiterrorista, segons les fonts.

Un altre dels punts que figuren en l'ordre del dia acordat ahir per representants del Ministeri i de la conselleria és que la Junta abordi la pretensió del Govern perquè es permeti als Mossos d'Esquadra seguir persecucions en calent en l'àmbit de la lluita antiterrorista travessant la frontera francesa, com s'ha decidit recentment per a l'Ertzaina a la Junta de Seguretat del País Basc.

Fòrums i debats internacionals



També es discutirà sobre la reivindicació per part de la Generalitat perquè els Mossos d'Esquadra puguin acudir i intervenir en els fòrum internacionals de seguretat integrats en la delegació espanyola.

La mera celebració de la Junta certificaria a més el desplegament dels Mossos d'Esquadra entre el 2010 i el 2013, i per això la Generalitat reclama un deute de gairebé 600 milions d'euros pendents d'abonar des d'aleshores per l'increment de la plantilla de la policia catalana.

El 10 de juliol és una de les dates que el conseller Jané va oferir ahir al ministre una vegada que aquest li va comunicar la impossibilitat d'assistir a la convocatòria per al dia 3 que havia formulat de forma unilateral el president català, Carles Puigdemont.