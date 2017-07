Circulava begut, sense pneumàtic i en sentit contrari

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home, de 38 anys i veí de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) per conduir, al llarg de 35 quilòmetres, quadruplicant la taxa d'alcoholèmia permesa, sense un pneumàtic i envaint en repetides ocasions el sentit contrari de l'autovia A-2. Els fets van tenir lloc la matinada del passat divendres, sobre dos quarts de set del matí. Un ciutadà va alertar que un vehicle circulava pel tercer carril de l'A-2, a l'alçada de Cornellà, sense la roda de davant esquerra i amb la llanda tocant l'asfalt i traient espurnes. Un cop els Mossos el van poder aturar a la carretera C-55, al terme municipal d'Esparreguera, li van fer la prova alcohòlica i va donar positiu, amb una taxa d'1,1 mil·ligrams per litre d'aire espirat. L'home ha estat denunciat penalment. Té l'obligació de presentar-se en seu judicial per dos delictes contra la seguretat viària.

El ciutadà que va alertar al 112 de la conducció temerària va intentar que el conductor denunciat aturés el vehicle fent-li indicacions. Com no li va fer cas, el va seguir per l'autovia A-2 fins que es va desviar cap a la C-55, al municipi d'Abrera. En aquell punt, una patrulla dels Mossos d'Esquadra va fer que el conductor del vehicle denunciat reduís la velocitat fins a poder aturar-lo en el terme municipal d'Esparreguera.

El conductor va ser denunciat penalment, amb obligació de presentar-se en seu judicial, per dos delictes contra la seguretat del trànsit, un per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i l'altre per conducció temerària, donat que a la C-55 va estar a punt de col·lidir frontalment amb diversos vehicles quan va envair en repetides ocasions el sentit contrari de circulació.