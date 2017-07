Un home roba 160.000 ? en domicilis de gent gran fent-se passar per revisor del gas

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal adscrits a la Unitat de Multireincidents de l'Àrea d'Investigació Criminal de Barcelona van culminar una investigació iniciada fa cinc anys que va permetre detenir un home de nacionalitat espanyola i de 44 anys que realitzava furts i robatoris amb violència a gent gran fent-se passar per un fals operari del gas. L'operatiu va finalitzar el 22 de juny passat a Getafe , quan el grup de Multireincidents va ordenar la detenció, desprès de localitzar el domicili on s'amagava el sospitós, en aquella localitat madrilenya.

La investigació es remunta a l'any 2012, quan els agents van tenir accés a una informació segons la qual un home es dedicava a entrar en domicilis particulars de gent gran amb molta habilitat fent-se passar per operari del gas i amb l'objectiu de sostreure diners i joies. Després d'una exhaustiva recerca, el Grup de Multireincidents de l'AIC va aconseguir detenir-lo a la localitat d'Algeciras (Andalusia) i es va aconseguir el seu ingrés a presó.

L'autor va aprofitar un permís penitenciari l'any 2013 per no reingressar a presó i evitar complir la condemna pendent, tot i que els primers fets delictius es remunten a l'any 2003. A partir d'aquell moment, va tornar a reprendre la seva activitat delictiva entre Barcelona i Madrid: viatjava entre les dues ciutats per cometre robatoris de les mateixes característiques. Per no ser identificat i detingut –ja que tenia ordres de detenció judicial que comportaven el seu reingrés a presó– utilitzava la identitat del seu cunyat. Finalment, els investigadors el van poder situar a la localitat madrilenya de Getafe on vivia amb la seva parella sentimental actual i el van detenir. Per cometre els robatoris sempre actuava de la mateixa manera: d'entrada procurava fer-ho per mitjà d'un furt però en ocasions utilitzava la violència quan la víctima s'adonava del robatori. Aleshores li propinava fortes empentes o cops amb la finalitat d'assegurar-se la fugida del domicili. L'autor actuava sol, parlava en castellà o català, depenent de la llengua que utilitzés la víctima, i anava sempre amb una carpeta o portafolis amb l'excusa de fer la revisió del gas i així poder-se moure per tot el pis sense control a la recerca d'objectes de valor. El seu tracte afable servia per generar confiança en la gent gran. Fins i tot, hi ha un cas en què una de les víctimes el va convidar a dinar, tot i que no ho va acceptar per evitar que algun familiar el pogués detectar. Totes les víctimes eren persones d'edat avançada, amb una mitjana d'edat situada entre els 65 i els 92 anys. En total, es van comptar 17 víctimes, 16 dones i 1 home. Entre joies, diners i altres objectes només en els fets delictius investigats el botí supera els 160.000 euros.

El detingut va passar a disposició judicial el dia 25 de juny i el jutge va decretar el seu ingrés a presó. es de Mossos d'Esquadra es recomana que cap persona realitzi un pagament en efectiu a un operari del gas. En cas de rebre una comunicació d'una empresa de subministraments, davant el dubte, s'ha de trucar al servei d'atenció de la companyia.