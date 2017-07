Lluís Puig assumeix el càrrec de conseller de Cultura

El nou conseller de Cultura, Lluís Puig, ha pres avui possessió del seu càrrec en un acte solemne al Palau de la Generalitat, presidit pel president català, Carles Puigdemont, i ha asseverat a continuació que entén la cultura com a "motor de llibertat, com una eina de transformació social".

També s'ha mostrat "totalment compromès" amb el referèndum i l'anomenat procés independentista i ha afirmat que en assumir el càrrec de conseller de Cultura s'uneix "amb il·lusió a un grup de treball que, segons el meu parer, el fa excepcionalment".

Puig assumeix el càrrec de conseller després de molts anys en el Departament de Cultura, on fins ahir exercia com a director general de Cultura Popular, després del cessament de Jordi Baiget com a conseller d'Empresa i que l'anterior conseller de Cultura, Santi Vila, el substituís.

Nascut a Terrassa (Vallès Occidental), amb estudis musicals, de dansa, de producció audiovisual i d'Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a més d'haver exercit com a bomber, el conseller Puig ha demanat una mica de temps i "oxigen" per poder pronunciar-se sobre algunes qüestions, en un dia d'"alegria, de presa de possessió".

No obstant això, davant la insistència dels periodistes i malgrat que el seu càrrec no serà per a molts mesos, per la convocatòria del referèndum del dia 1 d'octubre, ha dit que pensarà en el mitjà i llarg termini.

"Si la legislatura acaba sent curta, el que deixem aposentat és el futur; imagineu quin bé poder treballar uns pocs mesos en coses que repercuteixin en el futur del país. Cal treballar amb mentalitat de curt, mitjà i llarg recorregut, conscients del moment excepcional que vivim, però això no treu que puguem treballar, construir, ponts, pilars i fonaments que serveixin per seguir endavant", ha destacat.

D'altra banda, davant l'última sentència del Tribunal Constitucional sobre la Política Lingüística del Govern català, que afecta, entre d'altres, la llei del cinema, ha dit que pràcticament no ha pogut llegir-la, però fent-ho en "diagonal" creu que "no sembla malament del tot, però no estarem d'acord amb el que ens faci mal".

En aquest punt, ha afirmat que si és "necessari fer algun recurs, el farem", mentre que pel que fa al cinema ha recordat que el Govern català proposava l'equitat en l'idioma de les pel·lícules, que un 50% fossin en català i un altre 50% es poguessin veure en castellà, "i la sentència parla d'un 25% en català".

Aquest fet comporta "que no estiguem on volíem, però sí que tenim més que el zero per cent".

Abans d'aquestes declaracions, Lluís Puig ha pres possessió del càrrec al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, on el president català Carles Puigdemont li ha agraït el seu "compromís" i la seva "fermesa" per acceptar el càrrec i l'ha descrit com un home solvent culturalment, amb prestigi en el sector.

Per al president de la Generalitat, ningú no li haurà d'explicar res, ja que fa anys que està vinculat a la conselleria, i ha recalcat la seva "aportació al servei de la cultura popular".

Puigdemont, acompanyat pels consellers del Govern, també ha tingut paraules d'agraïment per a l'anterior conseller, Santi Vila, i per les últimes iniciatives que ha encapçalat, com l'estudi sobre la lectura a Catalunya.

En l'acte hi han participat, també, alts càrrecs de la conselleria, com el director de l'Institut Ramon Llull, Manuel Forcano, o la directora de la Institució dels Lletres Catalanes, Laura Borràs, que han volgut acompanyar el nou conseller.