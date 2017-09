Rajoy demana al TC que declari nuls els acords del Parlament

El president del Govern, Mariano Rajoy, va ordenar ahir a l'Advocacia de l'Estat que interposés un incident d'execució de sentència davant el Tribunal Constitucional (TC) que declari nuls i sense efecte els acords que es van prendre ahir al Parlament. També va reclamar que el TC prengui declaració a la Mesa de la Cambra per exigir responsabilitats penals que puguin correspondre a la presidenta, Carme Forcadell, i als membres de la Mesa que hagin donat suport a aquestes decisions per admetre a tràmit la llei del referèndum. El Govern va exigir al TC la claredat, la contundència i la rapidesa més grans possibles en la seva resposta a les decisions del Parlament de Catalunya. La Moncloa preveu celebrar avui un Consell de Ministres extraordinari per tramitar la presentació d'un recurs davant el Tribunal Constitucional contra el reglament debatut ahir al Parlament.

L'incident d'execució de sentència de 34 pàgines que el Govern espanyol ha registrat aquest dimecres al Tribunal Constitucional contra l'admissió a tràmit de la llei del referèndum emplaça els magistrats a tramitar la instància de manera «preferent i urgent» donada «l'extremada rellevància constitucional del cas». El document, al qual ha tingut accés ACN, carrega contra la presidenta i la Mesa del Parlament i assegura que l'ús de l'article 83.1 del reglament per forçar la votació de la Llei constitueix un atac «grotesc» a la Constitució i a l'autoritat del Tribunal Constitucional. L'escrit assegura que Carme Forcadell i els membres de la Mesa que han donat llum verd a la llei han incomplert de manera «frontal» diverses resolucions del TC, així com les providències de l'1 d'agost i del 13 de desembre del 2016 que establien que cap administració pot fer passos encaminats a fer realitat el procés d'independència. La vicepresidenta del govern espanyol va comparèixer ahir al Palau de la Moncloa i va ser especialment dura amb la presidenta del Parlament dient que «el que no sap Forcadell és què és una democràcia».

La presidenta catalana va registrar ahir una petició de recusació dels dotze membres del TC per «falta d'imparcialitat» i per «garantir» el seu dret de defensa, una iniciativa que pretén paralitzar tot procediment «d'excepció» cap a ella o la cambra. Minuts abans que s'iniciés el ple parlamentari en el qual les forces independentistes preveien aprovar la llei del referèndum, Forcadell va fer pública a través de Twitter la seva decisió.

Amb aquesta iniciativa, Forcadell pretén «paralitzar qualsevol procediment d'excepció que pogués plantejar-se el TC cap al Parlament o a les funcions de la presidenta», va explicar la cambra catalana en un comunicat. Segons el seu parer, les sancions del TC vulneren, entre altres, l'article 10 de la Declaració Universal dels Drets Humans.