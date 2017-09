La Fiscalia es querellarà contra el Govern català

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va anunciar ahir la presentació d'una altra querella contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta dels membres del Govern per signar el decret de convocatòria d'un referèndum sobre la independència de Catalunya l'1 d'octubre. Se suma a la ja anunciada dimecres contra els membres de la Mesa del Parlament que van acceptar la tramitació de la proposició de llei que va permetre aquesta convocatòria als quals també acusarà per la tramitació de la llei de transitorietat.

Les dues querelles s'estan «ultimant» i seran presentades aviat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, competent per tractar-se de persones aforades. És la primera querella que la Fiscalia llança contra el president Puigdemont i bona part dels membres de l'Executiu català (contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, es va querellar per la licitació de la compra d'urnes), la segona contra els representants de Junts pel Sí a la Mesa i la tercera contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a qui no es va acceptar la recusació contra el TC.