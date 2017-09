«El que no és legal no és democràtic»

«El que no és legal no és democràtic» EFE

La decisió del Tribunal Constitucional (TC) d´anul·lar les lleis de l´1-O va arribar després que el Govern espanyol presentés ahir, previ informe del Consell d´Estat, quatre recursos davant el TC demanant la suspensió de totes les decisions del Govern i del Parlament per celebrar el referèndum, davant el qual el president Mariano Rajoy va assegurar que no renunciava «a res» per evitar-lo.

Rajoy va presidir una reunió extraordinària del Consell de Ministres en la qual es va acordar demanar al TC la suspensió de la llei del referèndum, del decret de la seva convocatòria, de les normes complementàries que l´acompanyen i de la resolució del Parlament que va designar els cinc membres de la nova Sindicatura Electoral. A tot això se sumava l´incident d´execució de sentència contra l´admissió a tràmit per la Mesa de la llei de transitorietat, que recorrerà avui.

El president va explicar que cadascun dels quatre recursos era «obligat» i comportava una petició de nul·litat i notificació als principals implicats, advertint-los del deure d´impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que tingui com a objectiu organitzar el referèndum. Entre ells, el president Carles Puigdemont, tots els seus consellers i els 947 alcaldes.

Als responsables de la Generalitat es va dirigir per demanar-los que no segueixin avançant «cap al precipici institucional» i que assumeixin el seu fracàs en comptes d´intentar imposar «a les braves» el seu projecte, així com per advertir-los que no han de menysprear la força de la democràcia espanyola. Per a Rajoy, la «perversió antidemocràtica» que suposa el referèndum il·legal «trencaria la sobirania nacional, liquidaria la convivència pacífica i acabaria amb l´autogovern de Catalunya» i va garantir que la consulta no se celebrarà i que ell seguirà defensant els drets de tots els espanyols, entre ells els dels catalans.

«Soc molt conscient de les meves obligacions i de la gravetat del moment. Soc molt conscient del que està en joc. Sé el que s´espera de mi i sé quines són les meves obligacions», va explicar abans de garantir que farà tot el necessari, «sense renunciar a res», per evitar que es «liquidi d´un cop de ploma el model de convivència». «Ningú vacil·larà a l´hora de complir el seu deure. La democràcia respondrà, no tinguin el menor dubte. Ho farà amb fermesa, amb aplom, amb serenitat i amb dignitat», va afegir subratllant que «el que no és legal no és democràtic» i va afegir que els defensors de la consulta pretenen imposar-la de forma «atropellada, potinera i il·legal».

També va llançar advertències als mitjans de comunicació públics de Catalunya –via TC– perquè s´abstinguin de publicar publicitat sobre el referèndum, i als secretaris i interventors dels ajuntaments –via carta directa- als qui va recordar que no poden col·laborar amb l´organització de l´1-O.