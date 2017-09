La Guàrdia Civil surt de la impremta de Constantí després de set hores d'escorcoll

La Guàrdia Civil ha tornat a entrar aquest dissabte a la impremta Indugraf Offset de Constantí d'on ha sortit poc abans de les set de la tarda amb diverses bosses amb material i documents intervingut.

L'escorcoll que parteix de la denúncia de Fiscalia per «desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics».

Per la seva part els responsables de l'empresa han sortit per una altra porta i no han fet declaracions als mitjans.

Segons han confirmat fonts de la impremta a l'ACN set agents de la policia judicial de l'Institut armat han entrat a la impremta a un quart d'una del migdia per inspeccionar els locals a la recerca d'algun rastre de documentació.

Aquest divendres la Guàrdia Civil ja va inspeccionar els locals durant dues hores, seguint l'ordre de la fiscalia de Tarragona, després d'haver practicat durant dos dies escorcolls als vehicles que accedien a l'empresa.

Segons fonts del TSJC el jutjat de guàrdia de Tarragona va obrir unes diligències prèvies aquest divendres al vespre després de rebre una denúncia de Fiscalia per «desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics».

En el marc d'aquestes prèvies s'han demanat «tres entrades i escorcolls» a les oficines de la impremta a Constantí i les dues seus a Valls dels setmanari El Vallenc.

La presència de la Guàrdia Civil a la impremta de Constantí va començar dimecres amb els registres dels vehicles de treballadors de l'empresa.