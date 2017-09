Colau diu que farà «tot el possible» perquè es pugui votar a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reiterat avui que farà "tot el possible" perquè els barcelonins puguin votar l'1 d'octubre, encara que sense posar en perill la "seguretat de la institució i dels treballadors" municipals.

En la tradicional ofrena floral al monument a Rafael Casanova amb motiu de la Diada de l'11 de setembre, després d'encapçalar la delegació de l'Ajuntament de Barcelona, Colau ha apostat per "fer compatible el dret dels ciutadans a votar" amb "garantir" el dret dels funcionaris que "no se'ls posi en risc".

Divendres passat, Colau va congelar la decisió de cedir o no els locals de votació que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, li havia demanat posar a disposició per al referèndum convocat per a l'1-O i suspès pel Tribunal Constitucional, a l'espera que el Govern doni garanties que no posarà en risc Ajuntament i funcionaris.

Avui, Colau ha evitat concretar quina pot ser la solució per complir el seu compromís de facilitar la votació de l'1-O sense posar en perill l'Ajuntament i els seus treballadors.

D'una altra banda, l'alcaldessa ha acusat el Govern de Mariano Rajoy d'"amagar-se darrere de jutges i fiscals, amb imatges absolutament inaudites en democràcia", com les de la Guàrdia Civil registrant una impremta de Constantí (Tarragonès) o la seu del setmanari El Vallenc.

Per a Colau, "això no només és inacceptable sinó que a més és un fracàs absolut", que no soluciona la "situació enquistada" entre Catalunya i la resta de l'Estat.

Colau ha instat Rajoy a "recuperar la via del diàleg" i a "escoltar els catalans mitjançant un referèndum".

"Un bon governant sap escoltar", ha afirmat l'alcaldessa, que ha definit la Diada com una jornada "clarament reivindicativa" "dels drets i llibertats" dels catalans, entre ells "també el dret a decidir", i ha augurat una "celebració massiva" com en anys anteriors.