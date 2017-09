Jutgen una dona de Badalona per permetre als fills entrar a l'EI

Una mare de nacionalitat marroquina amb residència a Badalona va autoritzar el 2015 als seus fills bessons de 16 anys viatjar a Síria per entrar a l'Estat Islàmic, pla que va resultar frustrat en acabar la família detinguda i pel qual demà la dona serà jutjada a l'Audiència Nacional. La Fiscalia l'acusa d'un delicte de col·laboració amb organització terrorista i demana per a ella una pena de presó de 7 anys, inhabilitació absoluta durant altres 15 i una multa de 1.800 euros.

Els seus fills ja van ser jutjats i condemnats a 18 mesos d'internament, una pena que després va ser substituïda per llibertat vigilada amb contingut socioeducatiu. Demà serà la seva mare la que s'assegui davant el tribunal de la secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional per permetre que els seus fills bessons es disposessin a viatjar a Síria per entrar a l'Estat Islàmic, com ja va fer temps abans el seu primogènit, qui va acabar morint a les files del grup terrorista en un enfrontament armat.