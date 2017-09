Expulsen l'imam d'una presó per justificar els atemptats de l'agost

El Ministeri d'Interior va confirmar l'expulsió de l'imam de la presó saragossana de Zuera, Fawaz Nahhas, per, suposadament, haver relacionat en la seva oració del passat 25 d'agost els atemptats de Barcelona i de Cambrils amb la participació d'Espanya en missions internacionals. La decisió és conseqüència de l'aplicació del Programa Marc d'Intervenció en radicalització violenta d'interns islamistes, vigent en els centres penitenciaris espanyols i amb la prevenció com a principal objectiu.

Aquest programa és un element més de les mesures de control a mesquites i imams que el ministeri que dirigeix Juan Ignacio Zoido està duent a terme amb la finalitat d'evitar atemptats gihadistes. El factor essencial que combaten aquestes mesures és la radicalització.

L'imam de la presó de Zuera va assegurar que en «cap moment» hi va haver apologia del terrorisme. Nahhas, que havia estat cinc anys desenvolupant aquesta tasca, va condemnar «qualsevol mena de terrorisme, vingui d'on vingui».

L'imam va assegurar que hi va haver una «mala explicació» de la seva banda, així com una «mala interpretació per part del funcionari i descontextualització que han derivat en conclusions errònies». L'imam va considerar «greu» el fet que «diguin el motiu del meu cessament abans que me n'assabenti jo» i va mostrar la seva indignació després d'assabentar-se'n pels mitjans de comunicació.

Nahhas, que mantindrà el seu lloc com a delegat de la Comissió Islàmica a l'Aragó, va defensar que si «haguessin notat alguna cosa estranya en mi ja haurien pres mesures». A Espanya hi ha un total de 16 imams, inclòs Nahhas. D'ells, quatre es troben a Catalunya i els altres dotze estan distribuïts per tot el territori estatal.

En un altre ordre de coses, el secretari general de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), Taleb Rifai, va assegurar que el turisme de Barcelona no es veurà afectat pels atacs terroristes. Rifai va explicar, amb motiu de la vint-i-dosena assemblea general de l'OMT que se celebra a la ciutat xinesa de Txengdu fins al 16 de setembre, que la capital catalana segueix sent un destí «molt atractiu», fet pel qual, malgrat els atemptats, la gent no deixarà de visitar-lo.

El màxim responsable de l'OMT considera que, a Europa, l'efecte negatiu que té el terrorisme sobre el turisme és molt limitat en el temps i no persisteix en el mitjà i el llarg termini, així que Raifai està convençut que la gent continuarà viatjant a Barcelona, igual que a París, que no va tardar a recuperar-se dels atacs patits el 2015. Segons Rifai, el sector turístic europeu necessita menys temps per superar un atemptat que a països com Egipte o Tunísia, que fa diversos anys que es troben en procés de recuperació.