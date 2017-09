El Govern rep la notificació de la querella que pot implicar penes de presó per l'1-O

Funcionaris del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) van notificar ahir personalment al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'admissió a tràmit de la querella contra ell pel referèndum així com les resolucions en les quals el Constitucional(TC) va suspendre l'1-O. Segons va informar ahir el TSJC, els funcionaris van reprendre el procés de notificacions de les resolucions del TC, que van iniciar divendres passat, i van comunicar a més en mà la decisió de l'alt tribunal català d'admetre a tràmit les querelles de la Fiscalia contra la Mesa del Parlament i els membres del Govern.

Ahir al matí es va notificar personalment a Carles Puigdemont i al conseller de Presidència, Jordi Turull. Segons va explicar el mateix Turull, les notificacions es van produïr just després de la reunió del Consell Executiu. En canvi, no es va poder fer la notificació personal a la resta de consellers, segons va informar posteriorment el TSJC a través d'una comunicat. Turull també va recordar que en el cas de la querella de la Fiscalia, s'acusa els membres de l'executiu de malversació, per tant, un delicte que pot comportar presó.

A Puigdemont i Turull se'ls va comunicar a més les resolucions del Constitucional que van suspendre els decrets de convocatòria i organització del referèndum.

En concret, el TSJC veu indicis de què els membres del Govern «haurien utilitzat arbitràriament» les seves «potestats» al convocar un referèndum d'independència que, a més, «incidirà en l'àmbit de la despesa pública». En un acte, la sala civil i penal del TSJC argumenta els motius pels quals divendres passat va acordar admetre a tràmit la querella que la Fiscalia va presentar contra Puigdemont, i la resta de membres de l'executiu pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació. La sala que va admetre la querella, formada per tres magistrats, sosté que hi ha indicis de què els membres del Govern van poder incórrer en un delicte de malversació, que comporta penes de presó, atès que els decrets pels quals es va convocar el referèndum «suposen a la vegada l'inici d'un procediment que incidirà en l'àmbit de la despesa pública», amb diverses partides pressupostàries per a despeses de processos electorals i consultes.



Les notificacions a la Mesa

En paral·lel, el TSJC va notificar ahir a la Mesa del Parlament la resolució del TC que va suspendre la Llei del referèndum. La notificació va arribar a tots els membres de la Mesa, als quals se'ls adverteix de «deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada». A més, el TSJC també va notificar als membres de la Mesa querellats per la Fiscalia l'admissió a tràmit d'aquesta per part de l'alt tribunal. En aquest cas, la notificació va arribar a la presidenta Carme Forcadell, a Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet.

Tot i que la Fiscalia els atribuïa els delictes de «desobediència greu comesa per autoritat pública», prevaricació i malversació, aquest últim tipificat amb penes de presó, el TSJC veu fonamentats «almenys, els tipus penals desobediència i de prevaricació», però no es pronuncia sobre el de malversació. «S'imposa l'admissió a tràmit de la querella presentada pel ministeri Fiscal al valorar inicialment com a possible la comissió d'un delicte de desobediència i d'un delicte continuat de prevaricació (...), sense perjudici de qualssevol altres qualificacions jurídiques alternatives o concurrents, en ser les presents merament provisionals», diu l'acte.