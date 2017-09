El TC pregunta als membres de la Sindicatura Electoral de l'1 d'Octubre si l'estan desobeint

El Tribunal Constitucional (TC) va preguntar als membres de la Sindicatura Electoral catalana encarregada del seguiment de la convocatòria de l'1 d'octubre si estan o no complint la suspensió del seu nomenament que l'alt tribunal va acordar la setmana passada. A més, el ple del TC va rebutjar de nou la recusació contra ells de Carme Forcadell. La presidenta del Parlament va presentar un recurs de súplica contra el rebuig de la seva recusació que va acordar l'alt tribunal, que va tornar a descartar els seus arguments.

Quant als síndics de Catalunya, tots ells juristes, el Constitucional va anul·lar el seu nomenament en admetre a tràmit la impugnació del Govern central contra el mateix. L'advocat de l'Estat va demanar després a l'alt tribunal que executi aquella decisió, doncs segons la seva opinió s'està desobeint. Abans de procedir, eventualment, a multes, o de demanar al fiscal que actuï contra ells, el Constitucional els ha donat l'oportunitat d'explicar-se, un pas necessari d'acord amb la llei.

Per això el TC va enviar un exhort als afectats perquè expliquin com estan complint les seves resolucions. En la seva comunicació el TC requereix personalment a les persones que integren aquesta sindicatura electoral de Catalunya, titulars i suplents, perquè, «en el termini de 48 hores, informin a aquest Tribunal de les mesures adoptades per donar compliment a la suspensió de la Resolució 807 / XI del Parlament de Catalunya».

Així mateix, a petició de l'Advocacia de l'Estat, va acordar ampliar la notificació de la providència del passat dia 7 a totes les persones designades per conformar les sindicatures electorals dels territoris d'Aran, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. És a dir, a la pràctica, el Tribunal Constitucinal els està preguntan si l'estan desobeint, com a pas previ a la deducció de testimoni per desobediència davant la fiscalia o la imposició de sancions cautelars perquè acatin la resolució.