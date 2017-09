Arrimadas: «Ja no es conformen a tapar-nos la boca»

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, denunciava ahir l'«última cacicada» de Junts pel Sí i la CUP, als que acusa de «tancar» de forma «arbitrària» el Parlament català fins després de l'1 d'octubre, a causa de la seva «obsessió separatista». Arrimadas declarava: «Ja no es conformen a silenciar l'oposició i a tapar-nos la boca –en al·lusió a la polèmica sessió plenària en què es van aprovar les lleis de desconnexió–, ara també ja no hi ha ni plens i tanquen amb pany i clau el Parlament». En aquest context, la cap de l'Oposició va advertir els dos grups independentistes que no poden «posar les seves obsessions separatistes» per damunt de la tasca dels diputats i de les sessions plenàries acordades.