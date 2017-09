Denuncien identificacions i requisa de material divers de la campanya

Cedida per la CUP de Figueres

Policia de Figueres a la seu de la CUP. Cedida per la CUP de Figueres

La CUP i ERC van denunciar a través d'alguns dels seus comptes de Twitter que durant la nit de dijous a divendres policies locals, Mossos i Guàrdia Civil van identificar persones i van requisar material de campanya del referèndum. Els incidents es van registrar coincidint amb l'inici de campanya, durant la tradicional enganxada de cartells, a poblacions com Montcada i Reixac, Cerdanyola, Ripollet, Masquefa, Figueres, Llagostera, Premià de Mar i les Cases d'Alcanar. Aquestes van ser les primeres actuacions que es van fer seguint les directrius de la Fiscalia, que va ordenar que no es permetés cap acció amb l'objectiu de col·laborar en la celebració de l'1-O. Tot i així, fonts dels Mossos van assegurar que no van retirar material de la campanya de l'1-O.

Amb tot, ERC va denunciar que a Montcada i Reixac la Policia Local va requisar material de campanya, escudant-se en què complien ordres directes de la Fiscalia. Els fets van passar quan una patrulla va aturar un grup de persones al carrer Bogatell de la localitat i els van requisar una escombra, un cubell i material per enganxar els cartells. Els agents van identificar els membres del partit, tres d'ells d'ERC i un de les JERC. ERC forma part de l'equip de govern de Montcada i Reixac, juntament amb Círculo de Montcada i ICV-EUiA, formació que té l'alcaldia.

A les Cases d'Alcanar agents de la Guàrdia Civil es van emportat a la caserna de Sant Carles de la Ràpita tres persones de la CUP que participaven en la campanya. Les van identificar i deixar anar. A Cerdanyola, els cupaires van denunciar que els Mossos i la Guàrdia Urbana van identificar una regidora de la CUP quan penjava cartells de la campanya. Els agents van identificar la regidora i es van endur un cartell de mostra.

També a Ripollet la CUP va denunciar que els Mossos van identificar i requisat cartells. I la policia local també va actuar identificant i confiscant material a Figueres, Masquefa, Premià de Mar i Llagostera. En aquest últim municipi gironí només es van fer identificacions a la plaça Catalunya.