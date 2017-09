Detingut a Barcelona un membre de la CUP després d'un acte a favor del referèndum

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir dissabte a la nit un membre de la CUP després d'un acte pel referèndum de l'1-O a la Sagrera. El militant cupaire hauria estat arrestat en discutir amb una patrulla d'agents i negar-se a identificar en el concert posterior a l'acte unitari Sant Andreu pel Sí, on prèviament havien intervingut ponents com Irene Rigau, Maria Rovira, Jordi Sànchez o Anna Surra. Segons va informar l'esquerra independentista, agents de la policia local de Barcelona es van presentar a l'acte per demanar permisos i demanar que es baixés el volum. Van identificar dues persones, mentre que una tercera –David Carmona, militant de la CUP de Sant Andreu– s'hi va negar i va començar una discussió que va acabar amb la detenció del militant cupaire. El consistori va desvincular l'arrest de l'acte pel referèndum de l'1-O. Carmona va passar la nit a la comissaria de la Zona Franca i va ser deixat en llibertat abans de les onze del matí de diumenge.

En aquest mateix context i amb la mirada posada en la jornada de l'1-O, el ple de la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va decidir ahir que crearà un grup de seguiment de suport als jutjats de guàrdia per tal de garantir que durant la jornada del referèndum els magistrats catalans «actuïn de forma responsable i amb sotmetiment exclusiu a la Constitució».