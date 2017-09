Apareixen pintades intimidatòries contra Rivera al comerç dels seus pares

El comerç a Granollers (Vallès Oriental) dels pares del president de Ciutadans, Albert Rivera, ha aparegut avui amb pintades intimidatòries contra Cs i el seu líder, així com adhesius i cartells independentistes en defensa del referèndum convocat per a l'1 d'octubre i que ha suspès el Tribunal Constitucional.



Ciutadans, en un comunicat, ha denunciat aquestes pintades "intimidatòries" que des de l'independentisme s'han practicat al comerç de menjar preparat que els pares de Rivera regenten a Granollers.



"Ciutadans, no és la vostra terra ni la vostra lluita" o "Albert 'coques'" són algunes de les pintades que han aparegut al local dels pares de Rivera.



Al costat d'aquestes pintades han aparegut també diverses adhesius i cartells independentistes en els quals pot llegir-se "Votem per ser lliures", "Vota!", "Viure vol dir prendre partit" o la imatge de l'anunci oficial de la Generalitat sobre l'1-O en el qual apareixen dues vies de trens.





Llenan de pintadas y carteles el comercio de los padres de @Albert_Rivera en Granollers https://t.co/66Kyiv6KkG pic.twitter.com/sigoLGzURN — Ciudadanos (@CiudadanosCs) September 21, 2017

Davant d'aquest fet, Rivera ha assegurat que "no permetrem que els colpistes assetgin la meva família ni assenyalin els seus negocis", cosa que és "més pròpia de règims totalitaris": "Els colpistes ja no es conformen amb assetjar diputats, guàrdies civils, regidors i funcionaris, sinó també els seus fills i familiars", ha denunciat.Rivera també ha afirmat que "no ens callaran", perquè els demòcrates i l'Estat de dret som més forts".El president de Ciutadans ha afegit, d'una altra banda, que "els responsables del que passi a Catalunya aquests dies tenen noms i cognoms: Carles Puigdemont i Oriol Junqueras".Rivera ha avançat que prendran accions legals contra aquest "atac" al negoci de la seva família.