De Guindos ofereix ara més diners per a Catalunya si la Generalitat fa marxa enrere

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va afirmar que el Govern estaria disposat a negociar una major oferta de diners i autonomia financera a Catalunya si aquesta comunitat desisteix dels seus «plans d'independència», en una entrevista publicada pel diari Financial Times.

«Un cop s'abandonin els plans d'independència, podem parlar», va dir el ministre en declaracions fetes al diari a Madrid, en les quals sosté, a més, que el referèndum convocat pel Govern català per a l'1 d'octubre «serà una pantomima».

«Catalunya ja té molta autonomia, però podríem parlar d'una reforma del sistema de finançament i d'altres assumptes», va manifestar el polític conservador. De Guindos indica que el Govern del Partit Popular estaria més disposat a la negociació que no ho va estar el 2012, quan el llavors president de la Generalitat, Artur Mas, va demanar més autonomia fiscal i financera.

«El 2012 estàvem enmig d'una crisi i centrats a evitar el rescat d'Espanya... Però ara la situació ha canviat, tenim més espai fiscal, tenim una recuperació, i això obre noves oportunitats per al debat», va argumentar.

El ministre subratlla que, encara que el referèndum es porti a terme, no tindrà validesa. «No es poden confondre unes quantes urnes amb el que vostè i jo entendríem com un referèndum legal», va declarar al diari. També compara la consulta aprovada pel parlament català amb les realitzades durant la dictadura a Espanya del general Francisco Franco.

«En l'època de Franco hi va haver dos referèndums, però no significa que hi hagués democràcia», va asseverar el ministre. «El Govern català sembla pensar que la llei és una cosa que es pot discutir, però a Europa i a Espanya l'aplicació de la llei és una cosa absolutament crucial», postil·la.

De Guindos també va sostenir que la independència seria «un suïcidi econòmic i financer» per a Catalunya, que, segons els seus càlculs, podria veure reduït d'un 20 a un 30% el seu creixement econòmic. El ministre va assenyalar que, com a conseqüència de no estar a la Unió Europea, Catalunya afrontaria aranzels en l'exportació i la banca hauria de canviar la seva seu o perdre accés a liquiditat del Banc Central Europeu (BCE). El Financial Times va assenyalar, de la seva banda, que Catalunya representa una cinquena part de l'economia espanyola i té un producte interior brut semblant al de Portugal.