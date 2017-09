Puigdemont assegura que «ningú aturarà» el referèndum de diumenge

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va destacar que «ningú aturarà» el referèndum de l'1 d'octubre, malgrat l'«agressió severa i inèdita» del Govern del PP, que va assegurar que «no oblidarà mai», com tampoc els «silencis còmplices» En un acte del PDeCAT al Casino del Centre de l'Hospitalet, Puigdemont va assenyalar que queden tres dies de «campanya» abans de l'1 d'octubre -dissabte seria dia de reflexió- i va advertir que «això no ho atura ningú».

El president català va afirmar que en els últims dies «hem vist coses que no es veien des de l'època de Franco» i va assenyalar que «no oblidarem mai ni els silencis còmplices ni la col·laboració necessària perquè el Govern del PP hagi perpetrat una agressió severa i inèdita a les nostres llibertats». En aquest sentit, Puigdemont va alertar: «No ens deixarem grapejar per una formació política als antípodes de la millor tradició democràtica de la UE».

També va destacar que «un Estat no pot obligar els seus ciutadans a ser d'una manera que no volen ser, ni treure llibertats fonamentals», i va augurar que «fracassaran» els que pretenguin «fer callar un poble no resignat ni rendit». En un intent de mobilitzar el vot diumenge que ve, el president català va alertar que «quedar-se a casa és donar una oportunitat als que estan retallant la democràcia». Puigdemont va afegir que l'Estat no té «arguments» quan opta per «l'ús de la força per retallar la democràcia» i va criticar que el Govern estigui «perseguint referèndums mentre no allotja refugiats».

El president de la Generalitat va assegurar també en una entrevista a la televisió francesa LCI que «l'1-O hi haurà un referèndum» i que el govern català ha «previst alternatives» en cas que «l'Estat vulgui impedir-lo». Entrevistat per un dels presentadors més reconeguts de França, David Pujadas, el president de la Generalitat va reiterar que el govern català té «totes les eines» per fer el referèndum i que «el més important és que els ciutadans tenen la voluntat de participar-hi, de votar i d'expressar-se». «Són els ciutadans qui fan el referèndum», va dir.

Puigdemont va aprofitar per trucar al president del Kurdistan iraquià, Masud Barzani, per «felicitar-lo» després dels resultats parcials del referèndum d'independència celebrat dilluns. Ho va explicar en una piulada a Twitter en la qual també va afirmar que s'havien desitjat mútuament «un gran èxit».