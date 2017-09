El Govern presenta una urna de plàstic i amb el logotip de la Generalitat

El Govern va exhibir ahir per primera vegada el model d'urna que vol instal·lar als 2.315 col·legis electorals previstos per a l'1 d'octubre: no són de metacrilat, com en els processos electorals habituals, sinó de plàstic blanc i amb l'emblema de la Generalitat al centre. L'urna, que no és totalment transparent com les tradicionals, va ser presentada per sorpresa al final de la roda de premsa del Govern a l'International Press and Broadcasting Center, habilitat a Barcelona per a l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional. Al final de la seva compareixença, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, i el conseller d'Afers Estrangers, Raül Romeva, van posar per als fotògrafs al costat de l'urna, de plàstic blanc, amb tapa negra i unes brides vermelles per precintar-la.

Es revelava així un dels misteris del referèndum que vol celebrar el Govern malgrat la suspensió decretada pel Tribunal Constitucional (TC), encara que no van aclarir com pensen distribuir les urnes als diferents col·legis previstos. Tot i que el Govern tampoc va revelar l'origen de les urnes, diversos mitjans van apuntar ahir que l'empresa xinesa Smart Dragon Ballon Expert fa un propotip d'urnes exactament iguals a les que es van presentar ahir. Segons va informar El Mundo, diversos països han fet ús d'aquest tipus d'urna (que té un cost d'uns cinc euros la unitat). Austràlia, Lituània, Uganda o Sudan són alguns dels Estats que les han emprat, segons el rotatiu madrileny.

Una altra polèmica que va sorgir ahir arran de les urnes presentades va estar relacionada amb l'opacitat d'aquestes. Els receptacles encarregats pel Govern són gairebé opacs, fet que ha despertat nombroses crítiques a internet. El cert és, però, que l'ús d'urnes no transparents està força estès en Estats amb democràcies sòlides com el Regne Unit, Alemanya o els Estats Units.