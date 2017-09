Iceta crida els catalans a no participar en un «simulacre de referèndum» per no donar-li valor i possibilitar una DUI

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat als ciutadans que no participin aquest diumenge en un "simulacre de referèndum" per no donar-li valor i possibilitar una Declaració Unilateral d'Independència. "Massa socialistes van caure en la defensa de la democràcia i en contra de la dictadura com per atorgar el nom de referèndum o de eleccions o de democràcia a quelcom que no ho és", ha dit.

Iceta també ha aprofitat per recriminar al vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, que ERC s'unís al PP perquè Pedro Sánchez no fos president. "Amb ell no haguéssim arribat fins aquí", ha defensat durant la cloenda del congrés del Partit Socialista d'Euskadi. Després que Junqueras digués que si tots els catalans van a votar l'1-O el PP caurà, Iceta li ha reclamat que no menteixi. "A Rajoy el derrotarem a les urnes de veritat quan arribin unes eleccions. I l'haguéssim pogut derrotar fa un temps. I vau ser vosaltres unint els vostres vots amb el PP els que vau evitar que el president fos Sánchez. Si us plau, no enganyeu més", ha etzibat.

Iceta ha reclamat als catalans que no votin l'1 d'octubre no només perquè sigui il·legal, ha dit, sinó perquè "el que es pretén és desfer un empat per la mínima" i perquè es tracta d'una "operació política dissenyada pels independentistes perquè a Catalunya hi hagi guanyadors i perdedors, vencedors i vençuts". "I nosaltres volem donar-nos a tots l'oportunitat d'un acord que pugui reunir a molt més que la meitat més un", ha afegit.

El socialista ha tornat a dirigir-se a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que fa poques hores ha dit que votaria en blanc. "El que es pregunta no és per votar en blanc, es pregunta sobre la independència", li ha recordat Iceta, que novament ha avisat Colau que el resultat de l'1-O es pot fer servir per declarar unilateralment la independència. Els que s'apropin a participar en aquest "simulacre de votació", ha afegit, "poden estar contribuint a donar raons per prendre una decisió que diuen no compartir".

Iceta ha constatat el fracàs de la política i ha tornat a carregar contra la majoria independentista per "trepitjar els drets de l'oposició, fulminar l'Estatut i vulnerar la Constitució" aprovant la Llei del referèndum i de transitorietat.

Davant l'immobilisme del PP, ha reivindicat que els socialistes han aportat tres coses per solucionar el problema: voluntat de diàleg, una comissió al Congrés i una solució que passa per una reforma constitucional.

El socialista ha conclòs el seu discurs constatant que si abans Euskadi s'inspirava en Catalunya per trobar una solució al seu conflicte, ara els catalans miren els bascos "per trobar el camí i la solució".