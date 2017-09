Obren judici oral a Oriol Pujol pel cas de les ITV tot i el seu pacte amb la Fiscalia

El Jutjat d'Instrucció número 9 de Barcelona ha dictat l'obertura de judici oral en la causa que investiga el fill de l'expresident de la Generalitat de Catalunya i exdiputat de CiU Oriol Pujol, que va acceptar el passat mes de juliol una condemna de dos anys i mig de presó pel cobrament de comissions i per utilitzar la seva influència política per beneficiar determinats empresaris del sector de les ITV. Oriol Pujol també va acordar fa dos mesos que la seva dona, Anna Vidal, pagués una multa de 47.250 euros com a condemna per evitar el seu ingrés a la presó, després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia. Pujol va acceptar tres condemnes que sumen aquests 30 mesos pels delictes de tràfic d'influències, suborn i falsedat documental. Altres dos acusats, els empresaris Sergi Pastor i Ricard Puignou, van acordar per part seva penes de multa.

Davant el titular del jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona es va celebrar una vista preliminar, tràmit previ a que el cas vagi a judici amb un jurat popular. No obstant això, ni l'exnúmero dos de la Diputació de Barcelona Josep Tous ni l'empresari Sergi Alsina van voler pactar, el que converteix l'acord en parcial. El magistrat president que designi l'oficina del jurat per a aquest procés haurà de decidir si dicta una sentència per als acusats que s'han conformat i jutja els altres, o si finalment es celebra judici per a tots i l'acord queda en res.

Inicialment, la Fiscalia Anticorrupció demanava cinc anys i dos mesos de presó per a l'exdiputat, més 310.000 euros de multa per la seva presumpta implicació en el cas ITV, i tres anys i quatre mesos per a la seva dona. En la seva qualificació prèvia al judici, els fiscals Fernando Maldonado i Teresa Duerto acusaven el fill de l'expresident de la Generalitat dels delictes de tràfic d'influències, pel qual demanaven dos anys; suborn, pel qual sol·licitaven un any i dos mesos, i falsedat continuada en document mercantil, pel qual demanaven dos anys més.

Concretament, Oriol Pujol està acusat d'usar la seva influència política per beneficiar determinats empresaris del sector de les ITV i, a més, de cobrar d'un empresari amic per la seva intermediació amb pagaments camuflats com a treballs d'assessoria a la seva dona, que presumptament ella mai va fer. En el seu acte d'obertura de judici oral, el magistrat instructor apunta que el fill de Jordi Pujol «era el polític que aprofitant el seu càrrec en benefici propi i traint l'interès públic va assumir i va executar les pretensions formulades pels empresaris acusats».

Gràcies a aquestes irregularitats, durant la tramitació d'una nova llei es va elaborar una postura favorable als seus interessos que suposava la implantació d'un model d'autorització sense limitació temporal i l'establiment a cada operador d'un percentatge màxim de quota de mercat del 40 per cent.



Serveis no prestats

Anna Vidal va cobrar, de 2010 a 2012 443.660 euros per serveis contractats i no prestats a l'empresari amic íntim del polític i també acusat Sergi Alsina, perquè en realitat, segons Fiscalia, la intenció era camuflar «la inestimable col·laboració» d'Oriol Pujol per la seva influència política, segons la Fiscalia.