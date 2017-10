L'ANC i Òmnium criden a fer vaga general el dia 3

Les entitats sobiranistes ANC i Òmnium Cultural han fet una crida a que els ciutadans e Catalunya "segueixin la consigna de la Taula per la Democràcia" i facin una "aturada nacional, una vaga general" el proper dia 3 d´octubre. En dos discursos breus davant dels assistents al seu acte a la plaça Catalunya de Barcelona, els líders de les dues organitzacions, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, han animat els ciutadans a participar d´aquesta mobilització. Les entitats també han carregat durament contra l´Estat per haver permès i instigat les càrregues policials i han donat "les gràcies" als ferits per "aguantar la violència" pacíficament. Per últim, tots dos han encoratgen el Govern a fer possible "en els propers dies" la proclamació de la república catalana.

Els presidents de les entitats sobiranistes han comparegut per analitzar l´1-O i, sobretot, per marcar el seu full de ruta desitjat a partir d´ara. Així, Cuixart ha avisar que "avui tot comença", i per això ha emplaçat els ciutadans a "seguir la consigna de la Taula per la Democràcia que ens emplaça a una aturada nacional, a una vaga general". "Demostrarem, un cop més, que mai res ni ningú podrà contra les institucions catalanes i les nostres llibertats nacionals. El dia 3, tothom al carrer!", ha dit el president d´Òmnium.El líder de l´ANC s´ha sumat a la crida i ha volgut "agrair al Govern" que hagi "complert amb el que es va comprometre". Tot i això, s´ha dirigit directament al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al seu executiu per reclamar-hi "determinació" a partir d´ara. "Ho esperem tot del seu compromís. President, no ens fallis.

Vénen moments transcendentals i esprem que el teu compromís i el del govern ens permeti veure ben aviat defensar el naixement d´una nova república catalana lliure", ha sentenciat. En aquest mateix sentit, Cuixart ha avisat que "aquesta setmana que s´apropa es veurà culminar el somni de la creació d´una república catalana", i ha esperat que així sigui. "Us emplacem a no defallim en la lluita, a no caure en actituds violències, a seguir organitzats, sense violència, amb coratge i serenor", ha afegit. Per al president d´Òmnium, els catalans han "demostrat" aquest 1-O que "és capaç de superar totes les fites des de la unitat i la determinació". "Avui molts catalans, veient la imatge de violència, es podrien haver quedat a casa i no ho han fet, han sortit al carrer a defensar la democràcia", ha rematat. Això, però, no ha tret que Cuixart hagi denunciat vehementment les accions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola. I ho ha fet "donant les gràcies als ferits que han donat la cara per la llibertat de Catalunya". "Estem eternament agraïts! De tot cor!", ha cridat.

En aquest mateix sentit, el president de l´ANC també s´hi ha sumat i ha criticat que ena quest 1-O l´Estat hagi fet que els catalans "entenguin què vol dir diàleg per part d´alguns". "Hem sentit, com a ciutadans del món, vergonya. Vergonya d´aquells que han ordenat a la Guàrdia Civil apallissar les nostres mares i germans, dels polítics que callen davant aquesta actitud de la violència d´estat, de tots els polítics a Catalunya i Madrid que creuen que encara hi ha un problema d´equidistància", ha sentenciat, tot lamentant haver vist com "s´agredia milers de persones amb odi als ulls". En aquest sentit, ha "agraït" a les "víctimes" que "han aguantat la violència de l´estat, i que amb l´actitud pacifica han fet Catalunya més grans com a país". "Aguantant ens heu apropat més que mai a la llibertat del país", ha sentenciat.