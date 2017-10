Càrrega també al col·legi on vota Carme Forcadell

Una setantena d'agents de la policia nacional van irrompre amb violència ahir a l'escola Nostra Llar de Sabadell, al carrer Calderón, on havia de votar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Just a l'hora prevista per a l'obertura del col·legi, els antidisturbis van intentar accedir primer i davant la negativa dels voluntaris han trencat un vidre. Un cop a dins i després d'apartar els ciutadans –alguns d'ells asseguts a terra, entre els quals avis i nens- els voluntaris han estat identificats.

Mentrestant, al voltant de 400 persones es van aplegar a l'exterior amb crits de protesta contra l'actuació policial, tot i que aquesta xifra va anar augmentant davant l'arribada progressiva de més ciutadans. Un minut abans de les 9 del matí van arribar a la zona de l'escola Nostra Llar de Sabadell, on desenes de persones van passar la nit, sis unitats de la unitat d'antidisturbis de la policia espanyola amb una setantena d'agents.



De forma brusca

La policia va formar ràpidament un cordó i va començar a apartar de forma brusca els centenars de persones que s'havien aplegat davant la porta del centre educatiu. Entre els manifestants hi havia persones grans, pares i nens i s'han viscut moments de molta tensió i por. També s'havien apropat fins aquest punt l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant (Crida per Sabadell) i l'exalcalde, Juli Fernàndez, que va ser una de les persones que els agents van treure per la força.

Després d'apartar les persones concentrades, la policia va entrar per la força a l'interior de l'escola trencant un vidre amb un mall. Els agents van identificar els voluntaris que hi havia a l'interior i després d'escorcollar l'edifici van sortir amb bosses d'escombraries plenes de material per a l'1-O.