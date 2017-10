El Govern xifra el «sí» en el 90% dels 2.262.424 vots comptabilitzats

El 90% de les 2.262.424 paperetes no requisades ahir (2.020.144) contenen vots a favor de la independència i el 7,8% n´inclouen pel no (176.566), mentre que el 2% (45.586) van ser vots en blanc i el 0,89% (20.129), nuls. El conseller Jordi Turull va donar aquests resultats a dos quarts d´1 de la matinada, quan encara faltaven prop de 15.000 vots per comptar. El govern va xifrar també en un 42,3 per cent la participació.

Turull va remarcar que les paperetes de les 400 escoles tancades o precintades, d´on es van «robar» els vots, representaven 770.000 votants d´un cens total de 5.013.000 persones. El conseller Raül Romeva va exigir una reacció de la Unió Europea i dels governs perquè «tots els actes de violència, tota la repressió cau del costat del govern de Rajoy i de les forces policials que s´han dut expressament amb aquesta voluntat». «Europa ha d´escollir vergonya o dignitat, violència o democràcia», va dir.Finalment, el vicepresident del Govern, Oriol Jonqueras, va destacar «el ressò a la premsa estrangera de l´ús de la violència» i va afirmar que «la immensa majoria de ciutadans de Catalunya estan horroritzats i senten repugnància davant moltes imatges d´aquesta violència». «La societat catalana ha demostrat la seva desconnexió d´un estat autoritari i s´ha guanyat el dret a constituir una nova república, si així ho decideix el Parlament».

D´altra banda, a Girona, més d´un miler de persones es van aplegar a la Plaça del Mercat del Lleó per seguir l´escrutini del referèndum i fer, també, una sonora i multitudinària cassolada. L´alcaldessa, Marta Madrenas, va assegurar que «es farà difícil» perdonar la repressió policial i el senador d´ERC Quim Ayats, per a qui el Govern espanyol «haurà d´explicar-se» davant d´Europa perquè l´actuació «ha estat inacceptable i d´una altra època». Els assistents van aplaudir l´anunci de vaga general fet pel president d´Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.