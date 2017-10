Salt vota amb paciència, conserva les urnes i se salva de cops de porra

Salt. Barri Vell. Quarts de quatre de la tarda del diumenge de votació més excepcional. Al costat de l'església de Sant Cugat hi ha el Mas Llorens, seu de l'Escola Municipal de Belles Arts, que té cinquanta anys d'història a l'esquena. Ahir s'hi va votar, en massa.

–Albert, que està tancat?

–Sí, s'ha d'anar a votar a l'Ajuntament. Estan tancant tots els col·legis per si ve la Guàrdia Civil.

Cap a la Casa de la Vila, doncs, que avançada la llarga jornada festiva (per gràcia de molts) i trista (per gràcia d'uns pocs) que per a molts veïns, en el paper de guardians dels punts de votació, ja havia començat dissabte amb actes i activitats de tota mena de dia i sopars populars de nit a les escoles i en altres equipaments municipals, es va convertir en el punt neuràlgic de la votació. Des de primera hora de la tarda fins ben entrada la nit, per dins, l'Ajuntament semblava l'Espai Gironès en un dissabte de rebaixes: cues de gent amb la papereta a la mà; per fora, també. Es van comptabilitzar 5.856 sufragis, 2.300 menys que en les municipals de 2015, quan van votar 8.156 veïns,el 55% del cens. El «sí» va sumar 5.470 vots, el 93%; el «no», 327 (5,5%); de blancs i de nuls n'hi va haver 59 (1%).



El tractor vermell

Un enorme tractor vermell aparcat davant de la porta de l'edifici consistorial era la prova que a Salt tampoc no es refiaven de la Benemérita, mobilitzada, i de quina manera, pel Govern de l'Estat. Si hagués calgut, la màquina hauria bloquejat l'entrada principal; hauria permès guanyar un temps preciós a apoderats i membres de les meses per fer sortir les urnes per la porta del darrere, o del costat, tant li fa. Però la policia no va arribar. Així que Salt, tan acostumada a situar-se en l'ull de l'huracà, va votar gairebé tranquil·la; no del tot, perquè els electors que feien cua al Masllorens patien pel que passava ja des de primera hora del matí a Girona, a Sant Julià de Ramis, a Barcelona... Els mòbils treien fum. «És un desastre», deixava anar el regidor Fermí Min Cunill. «És un desastre».



Tocades les deu: primer vot

Al col·legi del Barri Vell, la primera papereta s'introduïa a l'urna passats pocs minuts de les deu del matí. Finalment l'aplicació funcionava. Aplaudiments i algun crit de «votarem!». Alguns celebraven l'exercici del dret de vot més complicat de tots amb un crit i aixecant els braços. Talment com si celebressin un gol de Barça que ahir, per cert, en va clavar tres a la Unión Deportiva las Palmas en el partit més trist dels annals del futbol. Hi havia cares de son. La nit de dissabte també va ser llarga.



Arròs o botifarra?

Al Masllorens, per exemple, una trentena llarga de veïns hi van passar la nit. Van sopar pa amb tomàquet amb botifarra, alguns van veure algun gotet de ratafia i van cantar cançons a ritme de guitarra. I van dormir molt poc, pendents de la policia, que va fer una aparició fugaç: un cotxe dels mossos va passar per davant de l'Escola Municipal de Belles Arts de matinada, però no es va ni aturar.

A l'escola la Farga, a l'extrem més oriental del nucli històric, també hi va haver revetlla. Unes cinquanta persones, grans i petits, van sopar arròs a la pista poliesportiva. I uns quants hi van fer nit; van dormint en sacs, protegits del terra fred de ciment amb l'ajuda de màrfegues. I l'endemà van continuar al peu del canó, com és el cas de la Marta Teixidor.

–Es comenta que ha vingut la policia? És veritat?

–No, aquí tot funciona amb normalitat i la gent pot votar.

Com a prova envia per Whatsapp (el de l'1 d'octubre també serà el referèndum de les xarxes socials) la foto d'una cua de veïns que creua l'extens pati de l'escola en diagonal.

– Per aquí al Masllorens tot està molt tranquil. Com va pels altres col·legis?

– Bé, comencem a votar en diversos llocs; lents, però anem engegant.

Ara respon per missatge l'alcalde, Jordi Viñas, que a les cinc de la matinada ja piulava al Twitter: «Amics i amigues avui fermesa, determinació i dignitat!! #votarem». I a fe de Déu que a Salt, ahir, com en moltes altres ciutats catalanes, es va votar. I, gràcies a Déu, ningú no va rebre ni un sol cop de porra. A la Guàrdia Civil se la va esperar, però no va aparèixer.



«Civisme» i «paciència»

I això és el que va fer més content l'alcalde, que valorava «el civisme» i «la paciència» dels veïns. I afegia Viñas: «Tot ha anat molt bé a pesar que ens ho han posat molt difícil». Es referia, sobretot, als entrebancs tècnics que es van haver de superar a les meses.

Ja és fosc i desenes de persones es manten fermes, tal com volia el batlle, a la Casa de la Vila.

– Ets a l'ajuntament?

– Sí.

– I?

– A Salt tot tranquil i molt bon rotllo – contesta l'Anna, una veïna, per telèfon.

Que duri.