Consternació a Garrigàs l'endemà de la violenta càrrega policial

Ahir no era el dia més indicat per vestir de color verd, i menys a Garrigàs, el primer poble de l'Alt Empordà on la Guàrdia Civil va carregar contra els ciutadans que custodiaven el col·legi electoral. Cinc siluetes uniformades de verd esperaven ahir al migdia davant l'Ajuntament i més d'un dels assistents a la concentració convocada ahir al migdia en rebuig a la violència policial s'havia de fregar els ulls dues vegades i buscar algun identificatiu que desmentís la presència, altra vegada, de la Guàrdia Civil.

«Papa tinc por», deia l'Oriol, un nen de 7 anys que havia vist en imatges com uns homes vestits de verd agredien el seu pare. «Són Agents Rurals que han vingut a donar-nos suport», el tranquil·litzava el pare. Garrigàs ja no és el mateix. S'hi respira la tensió de la violència del diumenge i entre la trentena d'assistents a la concentració davant l'ajuntament s'hi veia algun ull de vellut.

La incredulitat regnava ahir entre els veïns del poble de 435 habitants i les converses eren monotemàtiques. L'alcaldessa, Pilar Bosch, va carregar contra l'actuació policial «organitzada, desproporcionada i amb coreografia militar» que va deixar diversos ferits al municipi. No s'expliquen per què van prioritzar els pobles petits per sobre dels nuclis més grans i la concentració va acabar derivant en un debat entre els vilatans i l'intercanvi d'experiències d'ahir. I tots arribaven a un punt comú. El que més els va sorprendre va ser l'escassetat de paraula.

«Van pujar en formació, seguint el pas militar i ens van agredir sense dialogar», explica en Chema, veí de Garrigàs, qui després d'ahir ha acabat amb un ull botit i ferides a les cames i al tòrax. No el van colpejar directament, però sí el van fer caure contra el terra. A la seva filla li han provocat contusions als dits, que porta embenats. La sintonia es repetia entre els veïns. Qui més qui menys té algun familiar, conegut o amic que ahir va presenciar la càrrega. Qui també va rebre va ser l'alcaldessa, Pilar Bosch.



Més força que paraules

«Tenien la mirada perduda en l'horitzó» explicava mentre revivia els fets. Assegura que quan els van veure acostar-se es va presentar com a alcaldessa i la van apartar. Davant l'immobilisme dels veïns van empènyer-los contra la paret, però tampoc ho acabaven d'aconseguir. I aleshores, segons expliquen, van entrar els antiavalots amb una mà a l'escut i una altra a la porra enfundada. «Vosaltres ho heu volgut així», assegura Bosch que li va dir un guàrdia civil. L'única urna del poble se la van endur amb només 15 vots que van poder comptabilitzar al web del referèndum.

El poble ha quedat tocat i l'Ajuntament no ha mirat cap a un altre costat. El mateix diumenge a la tarda, l'alcaldessa va presentar una denúncia als Mossos contra la Guàrdia Civil. «Els ferits ho han de denunciar perquè quedi registrat l'abast de la repressió», ha dit Bosch. Els fets a Garrigàs van alertar la resta de municipis i la predilecció per petits pobles es va repetir: Sant Miquel de Fluvià i Siurana.