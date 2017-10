Artur Mas diu que Catalunya no està preparada per a la "independència real"

Artur Mas diu que Catalunya no està preparada per a la "independència real"

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha assegurat en una entrevista al Financial Times que Catalunya no està preparada per a la "independència real". "Per ser independent hi ha algunes coses que encara no tenim", assenyala Mas.

També va destacar la necessitat de seguir sent pragmàtic i tenir en compte la probable reacció de Madrid ja que "per ser independent hi ha algunes coses que encara no tenim", entre les que va destacar la recaptació d'impostos i el sistema judicial.

Va afegir que després del referèndum de l'1-O "hem guanyat el dret de ser un país independent. La pregunta ara és com exercim aquest dret, i aquí, evidentment, hi ha decisions que s'han de prendre. I aquestes decisions han de tenir un sol objectiu: no es tracta només de proclamar la independència, sinó de convertir-se en un país independent".