Marees blanques a favor del diàleg

Milers de ciutadans vestits de blanc van sortir ahir als carrers de les principals capitals espanyoles, amb Madrid i Barcelona al capdavant, per demanar al Govern i a la Generalitat que dialoguin per buscar sortida al conflicte català davant el risc d'una declaració unilateral d'independència.

La iniciativa, promoguda des de les xarxes socials per la plataforma ¿Hablamos?, va aconseguir congregar milers de persones de blanc davant els ajuntaments de tot Espanya per demanar diàleg, seny, entesa i recuperar la política després d'una setmana marcada pels efectes del referèndum independentista de l'1-O.

Així, a la plaça Sant Jaume de Barcelona es van concentrar milers de catalans vestits amb samarretes blanques que van llançar proclames com»el poble català no vol divisió», «sí que es pot» o «volem parlar», tot això en un to pacífic i sense exhibir banderes.

Encara que la concentració no havia estat convocada per cap partit, sí que hi va participar una representació del PSC encapçalada per Miquel Iceta, qui va subratllar que «molta gent» està demanant diàleg als carrers i va reclamar solucionar el conflicte català des de la negociació, per a la qual cosa, va advertir, no hi ha d'haver «decisions unilaterals».

L'alcaldessa, Ada Colau, va difondre un missatge a través de Twitter en què diu «Milers de persones envien un missatge de pau als seus governants: valent, avui, és escoltar i seure a parlar», mentre a la façana de l'ajuntament de Barcelona uns concentrats van penjar un cartell amb el lema: «Parlem, parlem».

A Madrid, la mobilització va omplir la plaça de Cibeles de ciutadans de blanc que de diverses maneres van reclamar diàleg al Govern i a la Generalitat, amb banderes blanques i corejant proclames com «Ra-ra-ra, volem parlar», «Carles, Mariano, a ver si nos llamamos» i exhibint cartells amb missatges com «#Hablemos», «#Falemos», «Parlem? Espanya és diversa».

Concentració a Girona

Prop de 200 gironins van participat en aquesta mobilització concentrant-se a la plaça del Vi de Girona. Vestits amb una samarreta blanca, els assistents van cridar consignes a favor del diàleg i la convivència i posteriorment van fer un llarg aplaudiment. Una de les assistents va dedicar unes paraules per recordar que «només escoltant el dolor dels altres ens entendrem com a persones. Volem pau i convivència per sobre les banderes».

La concentració va ser convocada principalment a través de les xarxes sota els hashtag #hablamos #parlem, i va comptar amb la participació de dirigents socialistes com la primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, el diputat al Congrés Marc Lamuà i l'exsubdelegat del Govern de l'Estat a Girona Francesc Francisco-Busquets. En d'altres localitats com Blanes també es van celebrar concentracions.