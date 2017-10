Abertis també estudia traslladar la seva seu social fora de Catalunya

El grup d'infraestructures Abertis celebra avui un consell extraordinari on podria decidir sobre un trasllat de la seva seu social. Si es materialitzés la decisió, l'empresa s'afegiria al reguitzell de companyies que traslladen la seu social fora de Catalunya a causa de la situació política. Actualment, Abertis es troba immersa en un procés d'opa per part de la italiana Atlantia, alhora que la constructora ACS estudia el llançament d'una contraopa. El grup d'infraestructures català compta amb un important edifici d'oficines a Madrid. Una quinzena d'empreses de l'Ibex-35, entre elles CaixaBank, Gas Natural Fenosa i Banc Sabadell, han anunciat que traslladen les seves seus socials fora de Catalunya, una situació que pot agreujar-se en els pròxims dies, davant la possibilitat que el Parlament faci una declaració unilateral d'independència.

La incertesa jurídica que ha generat el procés ha activat les alarmes de les grans corporacions catalanes, que per salvaguardar els interessos d'accionistes, empleats i clients han optat per moure fitxa i ubicar el seu domicili social a altres ciutats espanyoles. Amb aquest moviment, no només pretenen traslladar un missatge de tranquil·litat als mercats, sinó que també garanteixen que seguiran a l'empara de les autoritats europees davant de qualsevol eventual escenari.

Les companyies que encara s'estan plantejant portar la seva seu fora de Catalunya compten ara a més amb la possibilitat d'acollir-se al decret llei aprovat divendres pel Govern central i que permet a les societats portar a terme aquest pas sense necessitat de comptar amb el vistiplau de la junta d'accionistes, tal com estableixen els estatuts de moltes empreses. En el llarg llistat de companyies que a partir d'ara pagaran alguns dels seus impostos a d'altres comunitats hi ha tres empreses catalanes de l'Ibex 35, el principal índex de la Borsa espanyola, com són CaixaBank, Gas Natural Fenosa i Banc Sabadell, amb una cotització borsària superior als 52.000 milions d'euros. La primera de les tres a comunicar el trasllat de la seva seu va ser Banc Sabadell, que ha ubicat el seu nou domicili fiscal a Alacant. L'energètica Gas Natural Fenosa, de la seva banda, mourà la seu social a Madrid «de forma temporal».

Aquest cap de setmana ha continuat la «fugida» de seus de Catalunya i també la Societat General d'Aigües de Barcelona (Agbar), ha dut la seu social a Madrid. També la Fundació Bancària La Caixa ha anunciat que trasllada de Barcelona a Palma de Mallorca la seu social de l'organisme i de Criteria Caixa.