La CUP avisa que no es pot «ajornar» la proclamació de la república

El diputat de la CUP Benet Salellas ha advertit aquest dilluns que "no seria correcte ajornar" una proclamació de la república catalana en base un pretext d'una "hipotètica negociació". De fet i un dia abans que arrenqui el ple on ha de comparèixer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, Salellas ha insistit en reclamar que aquest dimarts s'efectuï la proclamació d'una república catalana, en base els resultats de l'1-O, i que "entre iguals" pugui arrencar la negociació. Així, la CUP espera que la mediació sigui "compromesa" amb els drets humans i amb el dret a l'autodeterminació per "avançar" enlloc d'"imposar l'statu quo".

El diputat cupaire ha assegurat que segueix "vigent" un document sobre la taula amb JxSí però ha evitat entrar en concrecions –"hi ha cert sigil sobre l'escenificació i com posar els acords sobre la taula"- per esquivar que l'oposició s'avanci i recorri un altre cop al Constitucional com va fer el PSC amb el recurs d'empara contra el ple previst per aquest dilluns. En qualsevol cas ha deixat clar que per part del Govern els cupaires no tenen "cap dubte": "Cap element que ens faci sospitar que el Govern no està en el carril de complir els acords".