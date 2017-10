Res de dret a l'autodeterminació

El ple del Tribunal Constitucional (TC) considera nul·la la llei del referèndum d'independència de l'1 d'octubre, en una sentència en la qual nega a Catalunya el dret a l'autodeterminació. La llei anul-lada, que ja havia estat suspesa cautelarment el passat 7 de setembre i ara és privada definitivament de qualsevol legitimitat, vulnera la Constitució, sosté l'alt tribunal en la seva argumentació.

En la sentència, adoptada per unanimitat, el TC accepta el recurs del Govern central contra la norma del Parlament que va conduir a la convocatòria i etziba al legislatiu català que «un poder que nega expressament el dret, es nega a si mateix com a autoritat mereixedora d'acatament». La norma anul·lada es denominava, literalment, «Llei del referèndum d'autodeterminació» i, per això, l'alt tribunal s'atura a assenyalar que Catalunya no és subjecte de tal dret. L'autodeterminació, entesa com dret a promoure i consumar la secessió unilateral de l'Estat, no està reconeguda en la Constitució, i tampoc forma part de l'ordenament jurídic espanyol per via de tractats internacionals, diu. A continuació, el Tribunal recorda que «el dret de lliure autodeterminació» dels pobles que proclamen el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Pacte de Drets Econòmics i Socials (tots dos subscrits per Espanya) ha quedat limitat en «diverses resolucions inequívoques de les Nacions Unides» a casos de «subjecció de pobles a una subjugació, dominació i explotació estrangeres». Fora d'aquests supòsits, argumenta el TC, «tot intent encaminat a trencar totalment o parcial la unitat nacional i la integritat territorial d'un país és incompatible amb els propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides». Afegeix que la norma envaeix competències estatals en matèria de consultes de caràcter referendari i vulnera també la supremacia de la Constitució, la sobirania nacional i la unitat de la nació espanyola. Sosté, també, que en el tràmit parlamentari la llei va incórrer «greus fallides del procediment legislatiu», en perjudici dels drets de les minories i dels drets fonamentals dels ciutadans. El TC considera que la llei en el seu conjunt és, «amb tota evidència, inconstitucional».