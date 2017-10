El primer ministre de Luxemburg espera «una solució política i diplomàtica» a Catalunya

El primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel, ha afirmat a la seva arribada a la cimera de caps d'estat i de govern a Brussel·les que espera que es trobi una "solució política i diplomàtica" a la situació a Catalunya. "No crec que cap altra solució sigui bona", ha afegit, si bé ha insistit que la constitució espanyola "ha de ser respectada". Segons ha declarat als periodistes "segurament" es parlarà de Catalunya a la reunió tot i que aquesta no és a l'ordre del dia. "Crec que no podem ignorar la situació", ha dit en aquest sentit. Preguntat per la relació entre el primer ministre belga, Charles Michel, i Mariano Rajoy, Bettel ha afirmat que "són dues persones que s'han entès abans i s'entenen encara".

"El problema català és un problema espanyol, abans de tot, i cal resoldre-ho dins d'Espanya. El respecte a la constitució és un principi compartit per Rajoy i Michel", ha assenyalat. El luxemburguès ha dit també que no és ell "qui ha de dir què ha de fer Mariano Rajoy" però ha admès que si Charles Michel va dir en una piulada a Twitter "que la violència no és la resposta" l'1-O, "té raó".