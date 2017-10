Desmantellen dos «narcopisos» al barri del Raval de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van desmantellar dos «narcopisos» al barri del Raval de Barcelona, on es venien dosis d'heroïna i cocaïna, amb espais habilitats per consumir-les. En l'operació, la quarta que duta a terme aquest any en el mateix edifici, van ser detingudes tres persones com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Quan van entrar als «narcopisos», que esaven habilitats per a consumir droga, els agents van trobar diverses dosis d'heroïna i cocaïna preparades per al seu consum. L'operació s'emmarca en l'ofensiva que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han posat en marxa per acabar amb es anomenats «narcopisos» del Raval, la proliferació dels quals ha suscitat nombroses protestes veïnals en els últims mesos . Aquest any els agents han dut a Terme 25 escorcolls a «narcopisos» de Raval.