Creen el ´piolín´ caganer

L'empresa Caganer.com, amb seu a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), ha tret al mercat un caganer del "piolín" en al·lusió al creuer del port de Barcelona que allotja els cossos policials desplaçats a Catalunya per l'1-O. El creador de les figures, Marc Alós, assegura que la idea és, per una banda, respondre a un tema d'actualitat i, per l'altra, donar a conèixer i donar un "toc d'amabilitat" a aquest emblemàtic dibuix animat. El passat mes de setembre, ja van crear dues figures més vinculades al referèndum i a la llibertat d'expressió per la proximitat de la votació. Una d'elles, duia el lema inscrit "votarem" i l'altra simbolitza un ciutadà amb una bandera alçada que té a la part de davant la paraula "democràcia" escrita i una cara dibuixada amb la boca tapada. La nova peça ja es pot adquirir a través del web a un preu de 12 euros.

El creadors d'aquesta empresa empordanesa estan constantment amatents a l'actualitat. De fet, és coneguda la seva àmplia gama de figures dedicades a polítics i temes candents. Entre ells, hi ha caganers dedicats a Mariano Rajoy, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras però també als nord americans Donald Trump o Hillary Clinton. A més i amb motiu de l'ascens del Girona FC a primera divisió, van crear-ne una amb els colors del club i l'eslògan "Som de primera".

A la llarga llista, s'hi ha afegit ara una nova peça inspirada en un dels dibuixos més emblemàtics de Warner. El "piolín" s'ha convertit en les darreres setmanes en un protagonista de rabiosa actualitat. El motiu és ben conegut. El creuer instal·lat al port de Barcelona decorat amb aquest dibuix animat, que allotja part dels cossos policials estatals desplaçats a Catalunya per l'1-O.

Un dels responsables de l'empresa i creador de caganers, Marc Alós, explica que fa setmanes que el Twitter va "ple" de comentaris sobre la "feinada" que tindran els dissenyadors de caganers aquest Nadal. "El mateix Xavier Sala i Martín ho va comentar i vam pensar que calia anar endavant", detalla. Alós, però, vol deixar clar que les seves peces no busquen mai riure's de ningú i remarca que la figura del "piolín" persegueix un doble objectiu.

Per una banda, fer una picada d'ullet a l'actualitat i, per l'altra, recordar aquesta figura, arrelada a la infància de molta gent. "És com donar un toc d'amabilitat a una peça que estava associada a una sèrie de gent i ara a una altra. També és com dir que té la seva vida pròpia", insisteix.



Amb vocació internacional

Caganer.com es va posar en marxa l'any 1992 i des d'aleshores elabora artesanalment figures de caganers populars i cada temporada n'estrena de noves homenatjant personatges famosos, reals i de ficció. Les creacions no volen ser una burla sinó, més aviat, un tribut als originals.

El seu objectiu és també donar a conèixer la cultura catalana arreu. D'aquí que hagin ideat personatges tant universals com Obama, Merkel, Cameron o Messi, a banda dels candidats a les eleccions dels Estats Units.

Any rere any segueix la seva aposta per la internacionalització. Per això, des del seu web distribueix caganers arreu del món i va ser una de les primeres empreses catalanes a crear una botiga 'online'. L'any 2000 es van convertir en pioners en la venda en línia. El seu catàleg ja compta amb prop de 400 peces i l'àmplia col·lecció es pot veure a la sala d'exposicions permanent que tee a la seu de l'empresa, al carrer Francesc Macià de Torroella.