Seat traslladarà el domicili si perilla la «protecció jurídica»

Ahir va transcendir que el president de Seat, Luca de Meo, ha enviat una carta als treballadors en la qual assegura que l´empresa «opera amb normalitat», de manera que no ha hagut de prendre cap decisió sobre un canvi de seu, cosa que tindria sentit en el moment en què no compti amb «protecció jurídica».

En la missiva interna, De Meo explica que l´estabilitat política, la seguretat jurídica i la permanència en la Unió Europea constitueixen imprescindibles per assegurar la sostenibilitat econòmica i laboral de la nostra companyia i les seves filials, i per mantenir la confiança dels nostres clients i accionistes».



Canvi motivat

En aquest sentit, afirma que «un canvi de seu social estaria motivat per la recerca de protecció jurídica i tindria sentit en el moment en el qual entenguem que aquesta no es dóna en el territori en el qual estem ubicats».

En aquest punt, subratlla que «fins al moment no hem hagut de prendre cap decisió perquè hem pogut desenvolupar la nostra activitat operativa amb normalitat».

El president de la filial del grup Volkswagen fa referència en la carta al «creixent clima d´inestabilitat i incertesa de les últimes setmanes» per la situació a Catalunya i admet que existeix «inquietud» entre els treballadors per com els pot afectar.



«Serenitat»

Per això, demana «serenitat» a la plantilla i els diu que «la meva prioritat és molt clara: protegir els interessos de tots els qui treballem a Seat i les nostres famílies, així com els dels nostres inversors, proveïdors i clients».

El màxim dirigent de Seat ha sortit així al pas dels rumors i informacions apareguts en les últimes setmanes sobre si la companyia automobilística seguiria el camí de les multinacionals i grans empreses amb seu a Catalunya que han decidit traslladar el seu domicili social, i en algun cas també el fiscal.



«Situacions incertes»

Després de recordar que no és la primera vegada que Seat s´enfronta com a organització a «situacions incertes», Luca de Meo es mostra confiat en el fet que sabrà superar-les i que «continuarem la nostra missió per seguir desenvolupant un paper rellevant en l'economia i la societat, així com per mantenir la confiança del Grup Volkswagen que ens hem guanyat els últims anys». Seat és el principal fabricant espanyol d´automòbils i té tots els seus centres productius a Catalunya, on treballen més de 14.500 persones, la majoria a la província de Barcelona, a més de generar desenes de milers de llocs de treball indirectes al conjunt d'Espanya.

En la comunicació interna als empleats, De Meo recorda també que Seat està «fortament arrelada a Barcelona, Catalunya i Espanya», que «som la companyia que va posar sobre rodes a la societat espanyola» i que la seva aportació al PIB és del voltant de l'1 %.

Europa, l'«àmbit natural»

A l´hora que posa en valor l'aportació de Seat a l´economia espa­nyola, el president de la marca subratlla que el seu «àmbit natural» és Europa, ja que formen part del major fabricant automobilístic del món i exporta el 85 % de les vendes, pel que «estar a Europa significa preservar els nostres interessos».



L´advertiment de Bonet

De la seva banda, el president de la Cambra de Comerç d'Espanya i de Freixenet, José Luis Bonet, va assegurar que «costarà molt de temps» que les empreses que han sortit de Catalunya tornin a la comunitat autònoma, malgrat que en molts casos es mantenen els elements de producció. Aquesta sortida «en tromba» d´empreses implica «una pèrdua de competitivitat i un desequilibri», ha afegit durant una jornada sobre el futur d´Espanya organitzada per la revista Forbes. Bonet entén que «davant aquesta inseguretat les empreses es resguardin», encara que als dirigents els representi una decisió dura.