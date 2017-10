Dos diputats del PDeCAT deixaran el partit si es convoquen eleccions

Els diputats del PDeCAT al Parlament Jordi Cuminal i Albert Batalla han expressat avui el seu rebuig contundent a la decisió de convocar eleccions a Catalunya i renunciar a una declaració unilateral d'independència (DUI) aquesta setmana i han anunciat que abandonen el partit. Ho han fet abans que Puigdemont decidís suspendre la seva compareixença i no ha trascendit si revocarien la seva decisió si finalment no hi ha convocatòria electoral.



Des de Twitter, l'alcalde de La Seu d'Urgell (Alt Urgell), Albert Batalla, ha afirmat: "Respecto la decisió, però no la comparteixo gens ni mica. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del PDeCAT", un missatge que ha acompanyat amb una fotografia d'una bandera estelada i el lema "Visca Catalunya lliure".





Respecto la decisió, però no la comparteixo gens. Avui mateix renuncio com a diputat i em dono de baixa del @Pdemocratacat. pic.twitter.com/Zmq06fHmUI — Albert Batalla (@albertbatalla) 26 de octubre de 2017

També Jordi Cuminal, exresponsable de comunicació de CDC i del Govern d'Artur Mas, ha publicat un missatge en similars termes: "No comparteixo la decisió d'anar a eleccions. Renuncio a la meva acta de diputat i em dono de baixa del PDeCAT".L'alcalde d'Igualada (Anoia) i membre de la direcció del PDeCAT, Marc Castells, ha afirmat també en Twitter: "El deure dels dirigents és saber escoltar quina és la voluntat de la gent. La ciutadania es va manifestar molt clarament. No vull eleccions!".De la seva banda, l'alcalde de Molins de Rei (Baix Llobregat) i diputat del PDeCAT, Joan Ramon Casals, també ha protestat: "No comparteixo la decisió de convocar eleccions i no fer declaració d'independència. És un error i així ho he manifestat on tocava"."Em sap greu no haver aconseguit canviar una decisió errònia per al país. No comparteixo convocatòria d'eleccions", ha afegit.