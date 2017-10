Puigdemont crida els ciutadans a mantenir el pols del país "en el terreny de la pau, el civisme i la dignitat"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida als ciutadans a mantenir el pols del país "en el terreny de la pau, el civisme i la dignitat, com ha passat sempre i com continuarà passant". En el marc d'un acte que s'ha celebrat al Parlament per escenificar la declaració d'independència, Puigdemont ha defensat que la cambra catalana, legítimament escollida, ha fet un pas "llargament esperat i lluitat".

"La immensa majoria dels representants legítimament escollits han culminat un mandat validat a les urnes", ha afegit. El president també ha posat en valor que la societat catalana sempre ha respost "pacíficament i cívicament" els reptes democràtica. "S'han entomat de manera pacífica i per això s'han convertit en conquestes democràtiques. Siguem-ne conscients i siguem-ne dignes", ha conclòs.