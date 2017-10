Pedro Sánchez assegura que «prevaldrà la unitat d'Espanya»

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va enviar ahir a la tarda un missatge de «confiança» als qui anhelen la unitat d'Espanya: «Prevaldrà la unitat d'Espanya. Catalunya seguirà sent Espanya, perquè per irresponsables que siguin els qui governen no es concep Espanya sense Catalunya ni Catalunya sense Espanya», va dir.

Sánchez, que va expressar el seu «més profund rebuig» a la resolució d'independència «imposada pel bloc secessionista» al Parlament, va assenyalar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al vicepresident, Oriol Junqueras, com els «principals responsables de la fractura i l'esquinç de la societat catalana i espanyola». «I tot per a res», va subratllar.

En una compareixença poc després que el Parlament declarés la independència de Catalunya, el socialista va considerar que és la «culminació d'una carrera de despropòsits i fugida cap al buit» caracteritzada per la «màxima irresponsabilitat de qui precisament hauria d'evitar el sofriment innecessari» que, segons el seu parer, causarà la declaració unilateral d'independència. Tot i això, va apel·lar a la «confiança», «seny», i «unitat de tots en la causa de la nació democràtica». «Ara democràcia, ara Estat de dret, ara Constitució i ara Estatut d'Autonomia», va proclamar.

El socialista es va dirigir als ciutadans catalans, als quals va dir: «La vostra fractura és la nostra, sentim el vostre dolor com dolor i angoixa propis, però malgrat aquest esquinç la unió emocional entre patriotes prevaldrà. Catalunya seguirà sent Espanya».

Sánchez va defensar que «per irresponsables que siguin els governants» de Catalunya, «temeràries les seves decisions i absurds els seus projectes, hi ha vincles més poderosos que prevaldran sobre l'absurd dels qui no tenen la valentia de ser lleials a tot el seu poble, no només a una part».

En aquest sentit va prometre que el PSOE no renunciarà «mai a l'Espanya de la reconciliació, que més aviat que tard s'obrirà pas», va aventurar, i va insistir que «la mera idea d'una Espanya sense Catalunya i viceversa és la d'una idea d'una Espanya i una Catalunya mutilades, no només geogràficament, sinó emocionalment».