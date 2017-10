Forcadell dóna el Parlament per dissolt i desconvoca la reunió de la Mesa de demà

La Mesa no es reunirà aquest dimarts al matí, tal com estava previst la setmana passada. La trobada de l'òrgan polític ha decaigut de l'agenda parlamentària per la dissolució del Parlament, una de les mesures publicades al BOE arran de l'aplicació de l'article 155.

Fonts de la cambra han confirmat que la trobada ha quedat sense efecte i que l'òrgan que hauria de donar continuïtat a la cambra és, doncs, la Diputació Permanent. Aquest òrgan, que es pot reunir entre sessions, es compon de 23 diputats, tot i que actualment en té 22 perquè n'era membre Eulàlia Reguant, que va tramitar la baixa de l'acta a mitjans d'octubre.

Presideix aquest òrgan la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i té també dos vicepresidents i dos secretaris. La Diputació Permanent és convocada per la presidència, a iniciativa pròpia o bé a petició de dos grups parlamentaris o d'una cinquena part del seus membres, segons el reglament de la cambra.

Segons la pàgina web del Parlament, són membres ara de la Diputació Permanent, a banda de Forcadell, José María Espejoo-Saavedra com a vicepresident segon (Cs) i Anna Simó com a secretària primera (JxSí). Per part del grup parlamentari majoritari, en formem part Ramona Barrufet, David Bonvehí, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Marta Pascal, Irene Rigau, Marta Rovira i Roger Torrent. Per part de Cs, Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i Fernando de Páramo; pel PSC, Miquel Iceta, Eva Granados i David Pérez; per CSQP, Lluís Rabell i Marta Ribas; pel PPC, Alejandro Fernández i Xavier García Albiol, i per part de la CUP, Gabriela Serra.