El PDeCAT decideix presentar-se al 21D per fer front a "un 155 miserable"

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha explicat avui que el seu partit ha decidit presentar-se a les eleccions del 21 de desembre per fer front a una aplicació "miserable" de l'article 155 de la Constitució, i buscarà la fórmula més òptima per a les forces independentistes.

Després de participar a la reunió del comitè nacional del PDeCAT, sense la presència de Carles Puigdemont, Pascal ha justificat presentar-se als comicis, convocats pel Govern de Mariano Rajoy, per "defensar les institucions catalanes" i ha afegit: "No tenim por a les urnes, Mariano Rajoy. Allà ens veurem".

"Rajoy, ens veurem a les urnes perquè no acceptarem de cap de les maneres aquesta aplicació de l'article 155, una aplicació miserable que intenta aniquilar el nostre autogovern, la nostra autonomia i les nostres institucions pròpies", ha manifestat Pascal.

Ha assegurat que no discutiran "com són" aquestes eleccions, sinó que aniran a les urnes ja que són "una oportunitat per dir alt i clar que el que hem fet ha valgut la pena, que volem anar lluny i que no estem disposats que ens esborrin del mapa des del punt de vista de les nostres institucions".

Pascal ha explicat que Puigdemont, de qui ha dit no poder confirmar si es troba o no a Brussel·les, comparteix la decisió adoptada pel partit, i ha assenyalat que ara iniciaran el procés per escollir "no només el candidat sinó els candidats" d'aquest partit a les eleccions.

Ha assenyalat que s'ha de "buscar la millor manera" perquè aquestes eleccions les guanyin "els partits independentistes" i ha destacat que el PDeCat ha estat sempre una formació política que ha volgut parlar "amb absolutament tothom" i que ha estat "obert a tot".

La dirigent del PDeCAT ha dit que el partit no comparteix l'"ofensiva judicial" de la Fiscalia General de l'Estat, i ajudaran els afectats a fer front a aquestes actuacions i els ha traslladat el missatges que "no estan sols" en aquest procés.

"Votar mai ha estat un delicte ni aquí ni enlloc i això no ho podem acceptar", ha manifestat Pascal, qui ha assenyalat que aquest partit sap "què volen dir querelles des del 9-N".

"No acceptarem el 155 ni ara ni mai", ha insistit Pascal, qui s'ha preguntat si el PSOE "estaria disposat a avalar el 155" en cas que les forces independentistes guanyin les eleccions.