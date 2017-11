L'advocat de Guinó diu que Puigdemont perjudica la resta d'investigats

Xavier Melero, el diputat Lluís Guinó, membre de la Mesa del Parlament i alcalde de Besalú, en la causa per rebel·lió i sedició, ha assegurat que l'actitud de l'expresident Carles Puigdemont, que ha refusat comparèixer davant l'Audiència Nacional, perjudica a l'estratègia dels altres investigats.



Així ho ha assegurat a les portes del Tribunal Suprem, on també ha celebrat que l'alt tribunal hagi acceptat ajornar la declaració dels investigats per preparar millor la defensa, així com les mesures de vigilància adoptades, que són les "menys invasives".





