«Lluitarem fins al final, perquè tenim tot el dret a viure en un país més just, lliure i digne»

La secretària general d´ERC, Marta Rovira, ha criticat durament aquest dijous la presó provisional decretada contra els consellers destituïts pel govern espanyol. A les portes de l´Audiència Nacional, la republicana ha dit entre llàgrimes i visiblement emocionada que la lluita independentista no s´aturarà per aquest cop judicial. "Estic convençuda que no ens rendirem, no ho farem, lluitarem fins al final, perquè tenim tot el dret del món a viure en un país més just, més lliure i més digne. Avui, més que mai", ha dit, tot convidant els catalans a "acompanya les famílies" dels empresonats per "guanyar amb ells el futur que ens mereixem". Rovira, a més, ha acusat l´Estat d´estar "democràticament fallit" amb aquesta decisió, i per això ha cridat els "demòcrates de pedra picada" a que "reaccionin, surtin i impedeixin que això estigui passant en ple segle XXI".

I és que per a la republicana, aquest dijous "ha tocat fons" per la presó per als membres del Govern destituït. Per això ha volgut avisar al poble espanyol que "avui toca rebre als demòcrates independentistes, com també va tocar a sindicalistes, a joves i als ´Jordis´. Però demà, aquest estat que no és democràtic pot afectar a qualsevol persona que no pensi com ells volen que pensi".

Rovira, a més, ha rebutjat frontalment la decisió de la jutge per haver "posat a la presó el Govern de Catalunya, escollit democràticament, polítics honestos que han complert amb el programa electoral, gent innocent, bona gent, que només treballaven per viure en un país més lliure, just i digne".