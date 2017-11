Alumnes d'una acadèmia faran exercicis militars al Pallars

Els 520 alumnes de l'Acadèmia de Suboficials de l'exèrcit espanyol que hi ha a Talarn duran a terme entre el proper dilluns i divendres una sèrie d'exercicis d'instrucció a diverses zones de Tremp, Salàs de Pallars i la mateixa acadèmica, al Pallars Jussà. Segons un comunicat del Ministeri de Defensa, l'objectiu de l'exercici és posar en pràctica les diferents assignatures que han cursat els alumnes a les aules, com topografia, comportament a missions internacionals, transmissions i moviments bàsics per a equips. Aquests alumnes deixaran l'acadèmia el proper 22 de desembre amb destí als diferents centres d'especialització de l'exèrcit de terra. Als exercicis militars també està previst que hi participin helicòpters de batalló que faran diferents desplaçaments entre els llocs habitats i l'acadèmia de Talarn.

Els alumnes de l'acadèmia han cursat diversos estudis i anualment fan tres exercicis pràctics desenvolupats a diferents zones de la demarcació de Lleida com són les comarques de la Vall d'Aran, el Solsonès, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Noguera.