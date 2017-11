Puigdemont: «Estem preparats per cooperar plenament amb la justícia belga»

Puigdemont: «Estem preparats per cooperar plenament amb la justícia belga»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat avui que està preparat per "cooperar plenament" amb la justícia belga davant l'ordre de detenció europea emesa per Espanya.

Així ho ha afirmat Puigdemont, que des de dilluns passat, dia 30, es troba a Bèlgica, en un tuit escrit en neerlandès que ha publicat en el seu perfil de Twitter.

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha ordenat la detenció als efectes del seu ingrés a la presó de Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que van viatjar amb ell a Bèlgica i que no van acudir dijous a la seva citació com investigats per rebel·lió, sedició i malversació en el procés independentista.

Seguint la petició de la Fiscalia, la magistrada ha emès sengles ordres europees de detenció i entrega (OEDE) contra Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín (Salut), Clara Ponsatí (Ensenyament), Lluís Puig (Cultura) i Meritxell Serret (Agricultura) i les ha dirigit expressament a les autoritats judicials de Bèlgica.

La Fiscalia federal belga ha confirmat que ha rebut ja l'euroordre emesa per les autoritats espanyoles, però que abans d'enviar el document al jutge l'estudiaran.

Si l'euroordre fos acceptada per Puigdemont, es lliuraria a les autoritats espanyoles en un termini màxim de 15 dies, però l'advocat a Bèlgica del polític català, Paul Bekaert, ha anunciat que la recorrerà, amb què el lliurament podria demorar-se fins a 60 dies, o 90 en circumstàncies excepcionals.

En un tuit, Puigdemont ha declarat: "Estem preparats per cooperar plenament amb la Justícia belga davant l'ordre de detenció europea emesa per Espanya".

També a través de Twitter, el polític català ha fet avui una crida a conformar una llista unitària del bloc sobiranista de cara a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre, pel que ha difós un manifest i una recollida de firmes a través d'Internet.

Puigdemont està "disposat a ser candidat" a les eleccions catalanes del pròxim 21 de desembre, fins i tot des de l'estranger.